Nueva llamada internacional en el Dépor: Daniela Caracas, citada por Colombia

Daniela Caracas en el Dépor-Real Madrid Javier Alborés

Alberto Rodríguez pierde a otra de sus jugadoras durante el parón internacional. Después de que Michi Apóstol (Venezuela), Sofía Domínguez (Argentina) e Inês Pereira (Portugal) recibiesen las llamadas de sus respectivas selecciones, ahora es Daniela Caracas la citada por el combinado colombiano, vigente campeón de la CONMEBOL Liga de Naciones.

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De esta forma, la lateral del Deportivo disputará dos amistosos durante la ventana de selecciones, ambos ante Venezuela. Así pues, Caracas se verá las caras con otra futbolista blanquiazul, con Michi Apóstol.

Los dos partidos se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita, en Venezuela. El primero de ellos será el sábado 10 de octubre a las 20.00 horas (2.00 horas del domingo 11 en Galicia); el segundo, el próximo martes 13 de octubre a la misma hora (2.00 horas del miércoles 14 en Galicia).