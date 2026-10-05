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Dépor Femenino

Nueva llamada internacional en el Dépor: Daniela Caracas, citada por Colombia

La lateral disputará dos amistosos en este parón de selecciones

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/10/2026 13:52
Daniela Caracas en el Dépor-Real Madrid
Daniela Caracas en el Dépor-Real Madrid
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Alberto Rodríguez pierde a otra de sus jugadoras durante el parón internacional. Después de que Michi Apóstol (Venezuela), Sofía Domínguez (Argentina) e Inês Pereira (Portugal) recibiesen las llamadas de sus respectivas selecciones, ahora es Daniela Caracas la citada por el combinado colombiano, vigente campeón de la CONMEBOL Liga de Naciones.

Michi Apóstol conduce el balón en un partido del DeportivoMichi Apóstol cambia su propio guionLa extremo ya es una opción de peso para el Dépor Llevaba dos campañas con ficha del filial y sin casi espacio en el primer equipo

Tres jugadoras del Dépor reciben la llamada internacional

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De esta forma, la lateral del Deportivo disputará dos amistosos durante la ventana de selecciones, ambos ante Venezuela. Así pues, Caracas se verá las caras con otra futbolista blanquiazul, con Michi Apóstol.

Los dos partidos se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita, en Venezuela. El primero de ellos será el sábado 10 de octubre a las 20.00 horas (2.00 horas del domingo 11 en Galicia); el segundo, el próximo martes 13 de octubre a la misma hora (2.00 horas del miércoles 14 en Galicia).

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