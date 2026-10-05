El CE Europa, primer rival del Dépor en la Copa de la Reina 

Millene en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad de Copa de la Reina Patricia G. Fraga

La Copa de la Reina abre la puerta hacia los octavos de final y, tras el sorteo celebrado ayer, queda trazado el camino de los 16 equipos que disputarán la tercera eliminatoria, marcada por la incorporación de ocho conjuntos de la Liga F, entre los que se encuentra el Deportivo. El equipo coruñés ha quedado emparejado con el CE Europa de Segunda Federación.

De esta forma, los ocho supervivientes de la segunda eliminatoria se unen a las seis escuadras que finalizaron entre la novena y la decimocuarta posición en Liga F la pasada temporada (Madrid CFF, Badalona Women, Espanyol, Deportivo, Eibar y Logroño United) y a los dos recién ascendidos a Primera División (Alavés y Valencia).

La eliminatoria se resolverá a partido único en el campo del equipo de inferior categoría entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre, con la tanda de penaltis como desenlace directo en caso de empate. Así pues, el Deportivo tendrá que viajar a tierras catalanas para jugar la tercera ronda copera, que tendrá como escenario el Estadio Nou Sardenya de Barcelona.

Su rival, el CE Europa, que milita en el grupo 2 de Segunda Federación (categoría de bronce), ocupa a estas alturas de la competición el noveno puesto en liga con siete puntos, los mismos que Elche y Samper, después de firmar un arranque irregular con dos victorias, un empate y otro par de derrotas en las cinco primeras jornadas.

La escuadra catalana llega a esta eliminatoria con la confianza por las nubes después de golear al Villarreal, equipo de Segunda División –una categoría por encima de Segunda Federación– con un sólido 4-0. En la primera ronda, el Europa tuvo que sufrir más para avanzar, aunque logró superar al AEM de su misma liga en la tanda de penaltis tras acabar el partido en empate (1-1).

Sobre esas primeras eliminatorias habló una de sus jugadoras, Natalia Fernández, antes de conocer que el Deportivo sería su próximo rival: “No tenemos ningún rival favorito. Estaremos superilusionadas de recibir a cualquier equipo que venga aquí en el Nou Sardenya. Estamos con ganas de que salga la magia del campo y, sobre todo, de volver a hacer historia en esta competición. En la Copa puede pasar cualquier cosa, así que ojalá podamos repetir otro pase de ronda”, expresó en directo durante el sorteo copero.

De hecho, en la pasada edición de Copa de la Reina, el Europa avanzó hasta los octavos de final después de derrotar en la primera ronda al Cornellá (0-6); en la segunda al AEM (1-3); y en la tercera al DUX Logroño –actual Logroño United–, equipo ya de Primera División, en la tanda de penaltis. En los octavos, el Athletic Club fue su verdugo (0-3).

Un paso más

Precisamente en los octavos de final quedó apeado también el conjunto herculino, que afronta una nueva edición copera con la intención de mejorar el papel de la pasada. El Deportivo, en ese caso, también sufrió una derrota a manos de un equipo vasco, de la Real Sociedad (1-4).

En la primera ronda para el Dépor, la tercera de la Copa, el combinado blanquiazul tuvo que viajar hasta tierras canarias para medirse al Guiniguada Apolinario, al que venció de forma plácida a pesar de las rotaciones con un doblete de Marisa y un tanto de Michi Apóstol (1-3).

No será la primera vez que Deportivo y CE Europa se vean las caras, aunque no lo hacen desde la temporada 2023-24, en la que ambos coincidieron en Primera Federación (categoría de plata).

Monteagudo en el encuentro liguero de la temporada 2023-24 entre CE Europa y Deportivo CE Europa

En aquella campaña, el calendario les enfrentó en la jornada 1, con el Nou Sardenya como escenario. Y el Dépor, que tenía el claro objetivo de regresar a Liga F, empezó por debajo en el marcador después de que Mascaró adelantase a las locales en el minuto 47. Sin embargo, las blanquiazules se aferraron a la épica y en dos minutos, en el 86 y 87, le dieron la vuelta al resultado con los goles de Raquel García y Laurina para sellar los tres primeros puntos del curso.

Se reencontraron en la segunda vuelta, en la jornada 23, y la importancia de los últimos encuentros de cara al posible ascenso impulsó al club a abrir Riazor. Ainhoa Marín fue la encargada de abrir la lata, pero Ibra, en el minuto 82, puso el 1-1 definitivo. Aun así, solo dos jornadas después de empatar contra el Europa, el Deportivo se despidió definitivamente de la categoría de plata al conseguir una victoria ante el Cacereño que le abría las puertas de la Liga F, categoría en la que se mantiene desde ese año.

Los ocho emparejamientos