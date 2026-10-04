El Dépor alarga la espera del primer triunfo en Riazor

El Atlético de Madrid celebra el primero de sus dos goles en Riazor el pasado sábado Germán Barreiros

La primera victoria en casa tendrá que esperar al menos 20 días más. El Deportivo, que ahora afronta un fin de semana sin Liga F por el parón internacional y regresará a la competición en Ipurua –el domingo 18 de octubre a las 16.00 horas–, no volverá a Riazor hasta el 25 de octubre para medirse al Alavés.

Tuvo dos oportunidades consecutivas el conjunto blanquiazul para celebrar el primer triunfo con su gente. En la primera de ellas, frente al Espanyol, no fue capaz de aprovechar la superioridad numérica y tan solo logró empatar el tanto inicial de Iara Lacosta (1-1); en la segunda, el pasado sábado, pagó demasiado caro una genialidad de Fiamma y cayó derrotado contra el Atlético de Madrid (1-2). Así que el triunfo como local tendrá que esperar, como mínimo, hasta la jornada 8. Y nunca se ha demorado tanto desde que el Deportivo juega en Riazor de forma habitual.

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La campaña en la que menos tuvo que esperar la afición deportivista para festejar los primeros tres puntos de golpe fue en la pasada. Con Fran Alonso a los mandos, el Dépor logró la primera victoria en la jornada 3, en su segundo partido en casa, ante el Athletic Club, con Ainhoa Marín como la encargada de firmar el único tanto del encuentro (1-0).

Más se demoró en la temporada del regreso a Liga F, la 2024-25. Pasada la jornada 5 el Deportivo todavía no había ganado. El conjunto coruñés, todavía entrenado por Irene Ferreras, no consiguió vencer a ningún rival hasta el sexto encuentro, el cuarto bajo el calor de su afición. La victoria ante el Madrid CFF, que llegó con un solitario gol de Millene, permitió recuperar una confianza que estaba inestable después de sumar tan solo dos puntos de quince posibles.

Una de cal, una de arena

El presente es el tercer ejercicio que suma el Dépor ejerciendo como local de forma continua en Riazor, pero antes lo hizo en Abegondo. En sus dos primeras temporadas en Primera División, entre 2019 y 2021, el equipo mostró dos versiones muy distintas. Con la primera dejó boquiabierto a todo un país a pesar de ser un recién ascendido; con la segunda certificó su descenso a la categoría de plata.

En la 2019-20, campaña que finalmente tuvo que cancelarse por la pandemia de la covid-19, las blanquiazules arrasaron desde la jornada 1, de forma que la afición deportivista no tuvo que esperar para ver el primer triunfo de su equipo. En su estreno en la élite del fútbol nacional, vencieron al Espanyol con un doblete de Alba Merino y un tanto de Peke (3-1).

La otra cara de la moneda en Abegondo la puso el siguiente curso, el 2020-21. El Dépor no fue capaz de vencer como local hasta la jornada 11 al imponerse al EDF Logroño –actual Logroño United– con dianas de Athenea y Peke (2-1). Antes, lo intentó sin éxito contra Real Sociedad (0-2), Santa Teresa (1-2), Sevilla (1-2) y Atlético de Madrid (1-8).

Con el reto de dar un paso adelante en Liga F, el Dépor debe hacerse fuerte en un Riazor que todavía tendrá que esperar para ver la primera victoria de su equipo.