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Dépor Femenino

El 1x1 del Dépor ante el Atlético: Espe Pizarro firma una genialidad sin premio

La uruguaya marcó su primer gol de la temporada con remate de cabeza de clase mundial

Sergio Baltar
03/10/2026 18:50
Once inicial del Deportivo frente al Atlético de Madrid
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Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras caer derrotas por 1-2 ante el Atlético de Madrid.

Inês Pereira (7). No pudo hacer nada en ninguno de los goles recibidos y realizó un par de paradas de mérito. Una mano arriba evitó un gol de Rosa desde la frontal y paró un mano a mano a Fiamma.

Daniela Caracas (4). Sufrió en la primera mitad por no estar bien posicionada y tuvo que correr para atrás siempre en desventaja. Acabó pidiendo el cambio.

Adriana Ranera (5). Sufrió con Jensen mucho más que su compañera en la zaga. 

Merle Barth (6). Primera titularidad de la germana esta temporada. Aguantó bien con Jensen todo el partido. Su único lunar, una mala entrega a Redru en salida de balón que pudo salir caro.

Vega Montesinos (6). Incómoda durante toda la primera mitad con Gio. La brasileña cambió de banda en la segunda mitad y pudo incorporarse al ataque. Dio la asistencia a Espe Pizarro con buen centro.

Paula Redruello (5). Envuelta en el incidente con Merle Barth y sustituida justo después, en el minuto 62.

Olaya Rodríguez (6). Muy poco protagonista en la primera mitad. Falló una clara ocasión delante de Lola Gallardo, pero se activó con la reacción del resto de sus compañeras.

Millene presiona a Lola Gallardo en el partido entre Deportivo y Atlético de Madrid

Crónica | El Atlético castiga la reacción del Deportivo (1-2)

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Sofía Domínguez (4). Actuó en el centro del campo y desentonó. No estuvo bien con la pelota y fue sustituida al descanso.

Lucía Pardo (5). Muy poco de la gallega en ataque. Fue sustituida en la primera ventana de cambios y fue el partido en el que menos minutos e incidencia tuvo.

Michi Apóstol (5). Muchas más ganas que acierto. Sirvió un buen centro a Millene al final de la primera parte y, aunque no paró de correr e intentarlo, no estuvo fina. Terminó agotada.

Millene Cabral (6). Remató una vez entre los tres palos y no fue gol por la increíble respuesta de la meta visitante. 

Los cambios

Ainoa Gómez (7). Buen debut con el Deportivo. Dio luz al Dépor en campo contrario y filtró un magnífico pase a Olaya.

Paula Hernández (5). Aportó energía desde que entró.

Espe Pizarro (8). Marcó su primer gol de la temporada con un golazo de cabeza.

Lucía Rivas (5). Sumó amenaza, pero no entró demasiado en juego.

Paula Novo (4). Tuvo una pérdida de balón importante atrás.

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