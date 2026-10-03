Millene presiona a Lola Gallardo en el partido entre Deportivo y Atlético de Madrid German Barreiros

La primera victoria en Riazor tendrá que esperar. El Deportivo cayó (1-2) ante el Atlético de Madrid en un partido que se le escapó cuando mejor estaba. Un golazo de Espe Pizarro devolvió las tablas al marcador, pero las rojiblancas reaccionaron de inmediato con otro tanto de bella factura de Fiamma, que terminó decantando el encuentro.

Cuatro campeonas del Mundial sub-20 volvían a encontrarse en Riazor, Dos en cada bando, que decidió otorgarles protagonismos distintos pese al homenaje inicial. En el Atlético de Madrid, Natalia Penalvo y Celia Segura fueron elegidas para partir de inicio, mientras que en el Deportivo, Alberto Rodríguez reservó a Marisa García y Ainoa Gómez como bazas para la segunda mitad. Quienes sí entraron en los planes del técnico arteixán fueron Merle Barth, la capitana, y Sofía Domínguez, que disfrutaron de su primera titularidad del curso. Michi Apóstol, tras haber hecho méritos de sobra con dos asistencias en las dos últimas jornadas, fue la otra novedad.

Las madrileñas llegaron a Riazor con urgencias, obligadas a ganar tras haber sufrido tres derrotas en las primeras cinco jornadas de Liga. Y la necesidad se notó desde el principio. Las rojiblancas fueron ambiciosas desde el inicio y generaron varias llegadas de peligro antes de alcanzar la media hora. Las visitantes encontraron facilidades para pisar área contraria sin necesidad de construir demasiado, aprovechando la defensa adelantada del Deportivo y explotando los espacios a la espalda.

Era parte del plan de Alberto Rodríguez para competir "de tú a tú", pero la sensación era que las locales tenían que correr más hacia su portería de lo debido. Sobre todo porque Gio Garbelini y Jensen se cansaron de producir. La brasileña, con su velocidad, castigaba las escasas ayudas que recibía Vega, mientras que por el lado contrario Daniela Caracas tampoco era capaz de cerrar su banda, por estar fuera de sitio o no estar bien orientada para vigilar a su pareja de baile. De poco basta la velocidad si ya emprendes la carrera en desventaja por estar mal posicionada.

La noruega también había avisado. Pudo ampliar su cuenta goleadora en esta temporada, que ya se sitúa en cuatro, tras un centro lateral que no logró conectar por el buen hacer de Merle Barth. Después, con un magnífico recorte sobre Adriana que le permitió armar el disparo con pierna derecha, pero el balón se marchó rozando el poste de Inês, que sí que tuvo que intervenir luego a un buen intento de Rosa.

Los merecimientos del Atlético encontraron premio en el minuto 39, en una jugada demasiado evitable por parte de las coruñesas. Natalia Penalvo estuvo más lista que nadie para sacar rápido una falta sin aparente peligro y sorprender a toda la defensa, que no miraba el balón. La acción terminó con Gio rebañando el balón a placer en el segundo palo para establecer el 0-1. Millene tuvo en su cabeza la igualada antes de llegar al descanso, pero Lola Gallardo respondió con una gran estirada y mantuvo la ventaja para las de David González.

Plan fallido y cambio necesario

El doble de remates que las coruñesas había protagonizado el equipo visitante. Los datos, que pocas veces engañan, y lo reflejado sobre el verde obligaron al cuerpo técnico blanquiazul a mover algo. Sofía Domínguez fue la sacrificada para dar entrada a Ainoa Gómez.

Dio un paso al frente el Deportivo, que a punto estuve de pegarse un tiro en el pie tras un grave error en salida de balón entre Barth y Redru que solucionó la guardameta portuguesa en el mano a mano contra Fiamma.

Habían ganado calidad y último pase las de Riazor con la sustitución, y el gol del empate empezaba a cocinarse. Olaya tuvo en sus botas el 1-1 tras un magnífico pase de Ainoa para dejarla sola frente a Lola Gallardo. La finalización fue muy mejorable, cosa que no se puede decir del cabezazo de Espe Pizarro con el que finalmente llegó el 1-1. Al buen centro de Vega le sucedió un brutal giro de cuello de la de Montevideo para poner el esférico lejos, muy lejos, del alcance de la meta rojiblanca.

Golazo y alegría efímera en Riazor. Apenas diez minutos tardó el Atlético en volver a ponerse por delante. Fiamma condujo la transición ofensiva y, tras tirar una exquisita pared con Alexia, dejó en suelo a Inês y a portería vacía hizo el 1-2 definitivo.