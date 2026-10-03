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Diario de Ferrol

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Dépor Femenino

Alberto Rodríguez: "Non fomos capaces de xestionar o empate"

O técnico do Deportivo destacou o bo papel do seu equipo ante o Atlético, ainda que lamentou a falta de control tralo gol de Espe

Dani Fernández
Dani Fernández
03/10/2026 19:46
Alberto Rodríguez en el Dépor-Real Madrid
Alberto Rodríguez en un partido de esta temporada
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Alberto Rodríguez valorou positivamente rendemento do seu equipo ante un dos grandes da categoría, nun encontro no que as branquiazuis competiron de ti a ti co Atlético. Porén, recoñeceu que lles faltou xestionar mellor o empate e incidiu na importancia de manter a calma, mellorar a pausa no último terzo e corrixir os pequenos detalles que marcan a diferenza.

Valoración. "Todavía as revolucións están moi altas. Sensacións dos dous tipos. Vexo que competimos de ti a ti contra un dos grandes da categoría. Fixemos un bó partido no global. Quizá non fomos capaces de xestionar o 1-1. Quedaba moito tempo e é moi difícil parar a inercia do equipo. Fomos capaces de quitarlles a pelota. Agora que ven o parón temos que encontrar o equilibrio entre facer grandes partidos e pequenas situacións que esta categoría non perdoa".

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Ansiedade por marcar o segundo gol. "Estou contento de que con todos os trocos que houbo dende a tempada pasada o equipo estea tan unido. Está cómodo nunha maneira de xogar que pouco a pouco nos identifica. Temos que tratar de ter máis pausa no último terzo. Polo volume de chegadas estou satisfeito. Hai que naturalizar iso que temos que mellorar. Os goles chegarán, como pasou en Granada".

Mensaxe ao vestiario. "Que hai que ter serenidade. Ni cando gañamos hai que ter o ego polas nubes, nin cando  perdemos o contrario. Fixemos moitas cousas ben. Tiñamos o sentimento de ter o partido controlado, sobre todo no 1-1". 

Michi Apóstol. "Prefiro non centrarme nos nomes. Todas puideron ter a súa oportunidade. Ela ten moito potencial e sabe ónde ten marxe de crecemento e o afronta con naturalidade. Hai moito traballo sen balón que hai que facer por como queremos xogar. A competencia é dura neses postos". 

Debut de Ainoa Gómez. "Ten que acoprarse, pero ten moitas ganas de agradar. Ten capacidade con balón e cambio de ritmo para encarar na última liña. O seu partido foi bó nun contexto complexo".

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