Previa | Riazor desafía a un Atlético de Madrid herido

Millene Cabral y Raquel García pugnan por el esférico en el Deportivo-Espanyol del pasado domingo Javier Alborés

Nueva oportunidad para que el Deportivo le regale una victoria a su afición. Después de empatar el pasado domingo ante el Espanyol (1-1), el conjunto blanquiazul busca una vez más el primer triunfo en Riazor, esta vez ante el Atlético de Madrid. Puede que nunca sea un buen momento para enfrentarse a un equipo de la talla del Atleti, pero si lo hubiese, seguramente fuese ahora.

La escuadra dirigida por Alberto Rodríguez llega con ganas de vencer, sobre todo después de tener que conformarse en la anterior jornada con sumar un punto, a pesar de haber merecido los tres. La confianza se mantiene intacta merced a las buenas sensaciones plasmadas sobre el terreno de juego. Y además, su rival de esta tarde llega sumido en un mar de dudas, más todavía después de consumar ante el Athletic Club (3-2) su tercera derrota en cinco jornadas. Si bien es cierto que el calendario no ha querido que el Atlético de Madrid tuviese un arranque sencillo, pues ya se ha medido a Real Madrid y Barcelona, con sendas derrotas: 3-2 en el derbi madrileño y 4-2 en el verdadero clásico del fútbol femenino español.

Tras los cinco primeros partidos, el Atleti ocupa el octavo puesto de la tabla merced a seis puntos, uno más de los que tiene el Dépor en su casillero. Sus dos victorias fueron frente al Alavés y al Logroño United, ambas con el mismo resultado: 1-0. Esta tarde, las rojiblancas buscan poner fin a la mala racha que acumulan lejos de su feudo, pues todas sus salidas las cuentan por derrotas, con un balance de diez goles en contra y seis a favor.

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La fragilidad defensiva es uno de los principales retos de la escuadra madrileña. Tanto que los diez tantos encajados a estas alturas de la competición la sitúan como el tercer conjunto más goleado, solo por detrás del Valencia (12) y la Real Sociedad (11), únicos equipos que todavía no han ganado y que ocupan los últimos dos puestos de la clasificación.

Riazor como fortín

No es Riazor un campo que se le dé especialmente bien al equipo rojiblanco. De hecho, no fue capaz de ganar en ninguna de sus dos anteriores visitas, desde el regreso del Deportivo a Liga F. En la primera no pudo perforar la portería defendida por Inês Pereira (0-0); en la segunda, a pesar de hacerlo en el minuto 6, tuvo que conformarse con el empate después de que Millene igualase la contienda con un tanto en el minuto 70.

Además, el Atleti se plantará hoy en Riazor sin una de sus estrellas. Luany, que vio la tarjeta roja por doble amarilla en el partido frente al Athletic, tendrá que cumplir sanción en esta jornada y se perderá el duelo ante el Deportivo. Es duda también Jenni Hermoso, aunque esta por una lesión muscular. La delantera ya no pudo estar en la pasada jornada y apunta a perderse también el encuentro de esta tarde.

Regreso de campeonas

Alberto Rodríguez podrá contar por primera vez en lo que va de temporada con Marisa García y Ainoa Gómez, que han regresado del Mundial sub-20 de Polonia con la medalla de oro colgada al cuello.

Eso sí, con menos de una semana de entrenamientos con el grupo blanquiazul, pues se reincorporaron al resto del equipo el pasado miércoles. No obstante, ambas traen ritmo de competición y, aunque ninguna apunta a partir como titular, desde ya se convierten en opciones para el técnico del Deportivo. También recupera el Atlético de Madrid a dos futbolistas que estuvieron presentes en tierras polacas y que compartieron vestuario con Marisa y Ainoa: Celia Segura y Natalia Peñalvo, de forma que las fuerzas se igualan en lo que a recuperación de internacionales se refiere.

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Deportivo y Atlético, separados por un punto, buscan asestar el golpe definitivo que permita convencer de una vez por todas de que el camino elegido es el correcto; el equipo blanquiazul, para codearse con la media tabla después de dos cursos peleando por la salvación como objetivo principal; el rojiblanco, para recuperar su puesto en un podio en el que se han instalado Real Madrid y Barcelona, pero al que el Atleti no logró subirse en la temporada pasada.