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Dépor Femenino

Tres jugadoras del Dépor reciben la llamada internacional

Sofía Domínguez ha sido citada por Argentina,  Michi Apóstol por Venezuela e Inês Pereira con la selección portuguesa

Esther Durán
01/10/2026 21:56
Michi Apóstol conduce el balón en un partido del DeportivoMichi Apóstol cambia su propio guionLa extremo ya es una opción de peso para el Dépor Llevaba dos campañas con ficha del filial y sin casi espacio en el primer equipo
Michi Apóstol conduce el balón en un partido del Deportivo
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El Deportivo femenino tendrá la vista puesta en Sudámerica durante el parón de selecciones. Porque Sofía Domínguez, Michi Apóstol e Inês Pereira han recibido este jueves las citaciones de Argentina, Venezuela y Portugal, respectivamente, para integrar sus planteles absolutos de cara a la próxima fecha FIFA.

Por un lado Domínguez deberá viajar a Brasil para medirse en dos amistosos al combinado 'verdeamarelho'. El primero de los encuentros se jugará el sábado 10 de octubre en Porto Alegre y el segundo, el martes 13 en Recife. Ambos encuentros servirán como preparación de cara al Mundial 2027 que se disputa en el propio país brasileño y para el que el conjunto albiceleste ha conseguido billete.

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Por otro lado, Apóstol forma parte del colectivo compuesto por el seleccionador Ricardo Belli para disputar dos partidos, también los mismos 10 y 13 de octubre. En su caso, el rival será Colombia.

Finalmente, la guardameta portuguesa está entre las elegidas por el técnico Francisco Neto para afrontar la primera de las dos eliminatorias del playoff de clasificación para el Mundial de Brasil del próximo año. Su rival será Irlanda del Norte, con el choque de ida el viernes 9 en el Virne Park de Larne y el de vuelta, el martes 13 en Portimao. Si las lusas dejan en la cuneta a las norilandesas, lucharían por una plaza en el Mundial en la eliminatoria final, en la ventana de noviembre y diciembre, contra el vencedor del cruce entre Croacia e Islandia

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