Sofía Domínguez: "Siempre quise jugar en España y qué mejor que hacerlo en un club tan grande como el Dépor"

Sofía Domínguez y Kevin Cabado en su presentación con el Deportivo CARLOTA BLANCO

Sofía Domínguez aterrizó en A Coruña con la ilusión de dar un nuevo paso en su carrera. La argentina, de 20 años e internacional absoluta con su país, se mostró agradecida por la oportunidad de incorporarse al Dépor, al que definió como "un club tan grande". En sus primeras cinco jornadas en la Liga F, siempre entrando desde el banquillo, ya ha dejado su huella con un gol en la victoria ante el Granada, el único triunfo del conjunto blanquiazul hasta el momento.

Llegada al Deportivo. "Creo que siempre esa llamada llega con mucha ilusión, porque la realidad es que desde niña una busca crecer y busca ir a lo mejor. Creo que este club y esta Liga lo son. Se recibió con mucha alegría y, como te digo, con mucha ilusión, porque siempre he querido saber lo que es la Liga de España y qué mejor que caer en un club tan grande como es el Dépor".

Sus principales virtudes. "Me parece que principalmente esa adaptación que puedo tener a distintos puestos, un poco mi visión dentro del campo, ese último pase también. Pero creo que, al final del día, es un poco lo que yo vengo hablando mucho con el equipo, con algunas de las chicas. Todo se potencia cuando tienes a gente buena y buenas compañeras que te llevan a hacer tu mejor versión. Entonces, si bien yo puedo tener algunas cualidades, sentirme cómoda y tener esa confianza de no solo las diez que restan en el campo, sino todas, creo que también es un punto muy importante".

Su primer gol con el Deportivo. "La verdad que una alegría enorme, súper, súper contenta. Creo que se refleja un poco la alegría y la unión que hay, porque pude convertir, pero después hasta la portera viene a festejar el gol con nosotras. Y la verdad que eso me llena un montón. Como te digo, yo hice el gol, pero para eso tuvo que haber diez jugadoras más que estuvieron esforzándose para que la pelota llegue a mí en ese momento. Y la verdad que muy, muy contenta".

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El próximo partido ante el Atlético de Madrid. "La verdad es que nosotros vamos partido a partido, semana a semana. Dependiendo del equipo que toque, nos enfocamos en algunos puntos más relevantes, pero creo que es partido a partido y saber que lo importante somos nosotros como equipo, qué podemos hacer, cuáles son nuestras virtudes. Y nada, ir llenándose a confianza poco a poco, día a día, desde el entrenamiento y, bueno, llegar al fin de semana de la mejor manera posible, intentar hacer primero nuestro juego y después atender a los matices del rival".