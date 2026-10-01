Alberto Rodríguez: "Tenemos todas las ganas del mundo de ganar en Riazor por primera vez"

Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

El Deportivo recibe este sábado (a las 16.00 horas) al Atlético de Madrid con el objetivo de conseguir su primera victoria en Riazor. Alberto Rodríguez compareció en la previa con ganas de pasar página del amargo desenlace ante el Espanyol, un encuentro en el que el equipo dejó buenas sensaciones futbolísticas, pero se quedó sin el premio de los tres puntos. El técnico también destacó la importancia del respaldo de la afición y la evolución de sus jugadoras.

¿Cómo está el equipo? "Con ganas de resarcirnos del final amargo en el partido contra el Espanyol. Fue una pena no haber podido conseguir los primeros tres puntos en Riazor. Con ese entusiasmo afrontamos el duelo contra el Atlético de Madrid, sabiendo que nos enfrentamos a uno de los grandes de la Liga F. Tenemos todas las ganas del mundo de ganar en casa por primera vez y poder dedicárselo a la afición".

Estado médico. "Estamos ya casi al completo. Tarazona todavía está lejos de incorporarse al grupo, mientras que Eva ya completó la sesión casi al completo y Merle ya pudo jugar sus primeros minutos. Tengo muchas opciones y la dificultad es máxima para mí. Estoy contento de que haya tanta calidad".

Puntos fuertes del rival. "Es un equipo muy peligroso a nivel individual. Vienen de una derrota y eso las hace más peligrosas si cabe. Nosotros estamos mejorando cada vez más en lo que queremos ser como equipo. El otro día (contra el Espanyol) nos fuimos con muy buenas sensaciones a nivel de juego, que no de resultado. Y así encaramos esta jornada. Es el segundo encuentro seguido en casa. El otro día había un gran número de aficionados y se les escuchó, que es lo más importante. Sentirles a nuestro lado en momentos de duda hace que el equipo tenga mayores garantías".

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¿Cuáles pueden ser las claves? "Creo que va a ser un partido de tú a tú, o al menos así lo afrontamos. Tendremos que estar muy atentas en las vigilancias porque si son capaces de correr nos pueden hacer mucho daño. Tenemos claro el plan de partido y por dónde queremos castigarlas. Trataremos de que el partido vaya más hacia nuestro lado y que se pueda ir equilibrando el duelo con el paso de los minutos".

Partido en el que se requiere apoyo de la afición. "Sin duda. Ahora que por fin los tenemos detrás, que era algo que reclamaban las propias jugadoras, tenemos que pedirles que sigan así. El equipo siente a la gente cerca y quiere ser lo que muestra en el campo. Esperamos y haremos todo lo posible por poder celebrar todos juntos la victoria en el estadio".