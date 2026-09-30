Marisa y Ainoa, las campeonas del mundo que ya piensan en ganar con el Dépor: "Confiamos en que vamos a sacar los tres puntos"

Ainoa Gómez y Marisa García, campeonas del Mundo sub-20 German Barreiros

Desde el pasado domingo, el Deportivo tiene en sus filas a dos campeonas del mundo sub-20. Marisa García y Ainoa Gómez, que se han reincorporado a los entrenamientos este miércoles con vistas a preparar el partido contra el Atlético de Madrid (sábado a las 16.00 horas en Riazor), han mostrado su felicidad y orgullo por el oro conseguido en Polonia. La delantera, que marcó el primer penalti de la tanda de la final ante Corea, reconoció tener "bastante claro a dónde lo iba a tirar"; la mediocentro, aseguró tener muchas ganas de sumar los tres primeros puntos en Riazor.

Campeonas del mundo.

Marisa. “Estamos muy contentas, es un sueño cumplido para todas. Estamos ya en A Coruña asentándonos; mientras estás allí, no te lo crees. En la final, la portera me sacó dos muy buenas, pero después pude marcar el penalti, así que estoy muy feliz.

Ainoa. “Han pasado ya tres días, pero aún lo estamos asimilando todo. Es un sueño. Esto se vive muy pocas veces en la vida, estamos muy felices de haberlo conseguido”.

Paso adelante en sus carreras.

Marisa. “Ir con la selección es un premio al trabajo diario aquí con el club, así que también hay que estar agradecida, porque estamos allí en parte gracias a ellos. Contenta por la confianza del míster por habernos dejado formar parte de esa experiencia y sobre todo de poder acabar de la mejor forma”.

Ainoa. “Es un privilegio poder vivir estas experiencias. También estoy muy agradecida por la confianza y por poder haber vivido eso”.

Celebración.

Marisa. “Estaban allí todas nuestras familias y pudimos celebrarlo después con toda nuestra gente. Es verdad que han sido días largos, luego en Madrid tuvimos un acto en la Federación y luego lo celebramos, pues… Como merece celebrarse un Mundial”.

Ainoa. “Vinieron la mayoría de nuestras familias así que pudimos celebrarlo de la mejor manera, luego ya cuando volvimos a Madrid tuvimos ese acto, ese reconocimiento”.

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Primer penalti marcado de la tanda.

Marisa. “Tenía bastante claro a dónde lo iba a tirar, sí que piensas bastante e intentas hacerlo lo más fácil posible. Ese camino hasta llegar al punto de penalti, se te pasan muchas cosas por la cabeza, yo pensé mucho en mi familia, en meterlo y en estar tranquila. Tenía mucha confianza y seguridad, en mí y en todas las que íbamos a tirar, también en Laia”.

Disgusto de las coreanas,

Ainoa. “Para ellas es un momento muy duro porque perder una final en los penaltis es muy cruel, pero algunas de nosotras lo vivimos en el Mundial sub-17 en 2024 y sí que nos dolió mucho. Este año fue lo contrario. El partido fue duro porque sobrepasar esa línea defensiva de las coreanas es muy complicado, pero estamos felices de haberlo conseguido aunque fuera en penaltis”.

Atlético de Madrid.

Marisa. “Todas tenemos muchas ganas de sumar los primeros tres puntos en Riazor. Nos tocaron rivales difíciles en el inicio, pero hemos hecho buenos partidos, aunque los resultados no hayan acompañado del todo. El Atleti, todo el mundo sabe el tipo de rival que es, es un equipo fuerte que siempre está arriba. Confiamos mucho en el trabajo diario del equipo y en que vamos a sacar los tres puntos”.

Ainoa. “Ha sido un inicio duro con partidos que han costado, pero tenemos muchas ganas de sumar tres puntos en Riazor y sobre todo estamos con mucha confianza”.

Encaje en la plantilla y posibles minutos el sábado.

Marisa. “Tenemos una plantilla muy larga, cualquier jugadora puede entrar, hay futbolistas de mucho nivel. Este fin de semana lo que decida el míster será, pero siempre que entremos será para aportar todo lo posible”.

Ainoa. “Estamos para sumar, cada jugadora puede entrar y hacerlo bien. Lo que decida el míster y a sumar”.

Absoluta.

Marisa. “Llegar a la absoluta es el sueño de todas. Es a lo máximo que puedes llegar, pero ahora mismo estamos acabando de disfrutar el ser campeonas del mundo. Queremos dar lo mejor de nosotras con el club, pero claro, ojalá ir con la absoluta”.

Ainoa. “Aún estamos asimilando haber ganado un Mundial sub-20, pero sí que creo que hay que seguir trabajando para llegar ahí porque es el sueño que todas tenemos, representar a tu país”.