Ahora sí, Ainhoa Marín

Ainhoa Marín celebra un gol Quintana

Oihane, Clara Pinedo, Ornella Vignola y la exdeportivista Ainhoa Marín son las novedades de la convocatoria de Sonia Bermúdez para la selección española absoluta femenina para los amistosos contra Estados Unidos del mes de octubre.

Olga Carmona, Jana Fernández, Aitana Bonmatí y Esther González son las jugadoras que se caen de la convocatoria respecto a la última lista de la seleccionadora, que certificó la clasificación para el Mundial de Brasil 2027 en la anterior ventana internacional.

Ainhoa Marín, que llevaba cinco temporadas en el Deportivo, buscaba dar un salto en su carrera deportiva. Fue esa la principal razón que la llevó a, en este último verano, firmar por la Real Sociedad, equipo que había confirmado su presencia en las rondas preliminares de la UEFA Women's Champions League. Su presencia en la máxima competición europea no duró demasiado y, en la tercera ronda de clasificación, dijo adiós tras caer ante el Chelsea (6-2 en el resultado global), pero Ainhoa pudo cumplir su sueño y jugar en Champions e incluso anotar un tanto. Ahora, la Real Sociedad disputa la Copa de Europa.

Después de debutar en competición europea, en la mañana de este martes la extremo catalana supo que daría un paso más en su carrera al recibir la llamada de la selección española absoluta. Su temporada con el conjunto txuri-urdin no empezó de la mejor forma y, tras la salida inesperada de Arturo Ruiz, el equipo donostiarra no levanta cabeza en Liga F y ocupa uno de los dos puestos de descenso. Todavía no ha logrado ganar y su casillero solo refleja dos puntos merced a dos empates. Sin embargo, el talento de Ainhoa, ese que ya demostró tener durante su etapa en A Coruña, ha despertado el interés de la seleccionadora nacional.

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Era segura la baja de Olga Carmona por lesión, y estaba en duda la presencia de Aitana Bonmatí, quien jugó sus primeros minutos con el Barcelona este curso el sábado, después de casi dos meses de ausencia por unas molestias derivadas de la fractura transindesmal del peroné por la que fue operada la pasada temporada.

En la portería, repiten presencia Cata Coll (Barcelona), Misa Rodríguez (Arsenal) y Adriana Nanclares (Athletic Club), estabilizadas en la selección con Sonia Bermúdez siempre que las lesiones no se lo han impedido.

En defensa, a la baja confirmada de Olga Carmona (PSG) se suma la de Jana Fernández (London City). Entra en su lugar Oihane Hernández, ahora en el Orlando Pride de la NWSL estadounidense. Acompañará a Lucía Corrales, Andrea Medina, Eva Navarro, Ona Batlle, Mapi León, Laia Codina, María Méndez e Irene Paredes.

El centro del campo cuenta con la incorporación de la jugadora del Athletic Club Clara Pinedo en lugar de Bonmatí. Se une a las habituales Alexia Putellas, Patri Guijarro, Fiamma Benítez, Clara Serrajordi y Mariona Caldentey.

Para la delantera, Bermúdez opta por siete jugadoras. Ainhoa Marín –que durante su etapa en el Deportivo como máximo fue convocada para la selección sub-23/promesas– y Ornella Vignola sustituyen a Esther González, quien ahora juega para el Al-Qadisiyah de Arabia Saudí. Junto a ellas estarán Salma Paralluelo, Claudia Pina, Vicky López, Edna Imade y Athenea del Castillo.

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Después de asegurar la clasificación para el Mundial de Brasil 2027, la selección española disputará en la ventana FIFA de octubre dos amistosos contra Estados Unidos: uno en Washington, el 10 de octubre, y otro en Filadelfia, el 13 del mismo mes (en España, será la madrugada del 13 al 14).

España y Estados Unidos, primera y segunda clasificadas del ranking FIFA, se han enfrentado en cuatro ocasiones, con un balance de tres triunfos para las norteamericanas, vigentes campeonas olímpicas, y uno para las españolas, campeonas del mundo. Este se dio en el último cruce entre ellas, en octubre de 2022, cuando España se impuso por 2-0.