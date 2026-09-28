Michi Apóstol se gana su sitio a base de impacto

Michi Apóstol en el encuentro entre Deportivo y Espanyol del pasado domingo RCDEPORTIVO

“Hay cosas rescatables”, dijo Alberto Rodríguez tras mostrar su frustración en rueda de prensa por no lograr nada más que un empate (1-1) ante un Espanyol que se quedó con diez jugadoras en el minuto 50. Y una de esas notas positivas la puso Michi Apóstol, que sumó su segunda asistencia consecutiva y fue nombrada por la Liga F como MVP del encuentro contra las pericas. Pero más allá de los números, la atacante venezolana está siendo una de las grandes sorpresas del inicio de curso.

🤝 A asistencia que deu o empate ao Dépor ABANCA



𝐌(ichi)𝐕𝐏 do partido de onte 🏆 pic.twitter.com/wIGEQJK5QR — Dépor ABANCA (@RCDeportivoFem) September 28, 2026

Después de dos temporadas en las que apenas disfrutó de oportunidades en la máxima categoría, Apóstol se ha consolidado en la plantilla dirigida por Alberto Rodríguez. En el ejercicio 2024-25, el del regreso a Primera División, la extremo con ficha del filial no entró en los planes de Fran Alonso y tan solo disputó 85 minutos distribuidos en cuatro partidos. En la pasada campaña, también registrada como jugadora del Dépor B, su protagonismo con ‘las mayores’ incluso disminuyó. Jugó los mismos encuentros (4), pero sus minutos se redujeron a 61. Pero con Alberto Rodríguez a los mandos de la escuadra coruñesa, su papel ha cambiado. Ya con dorsal del primer equipo, Michi Apóstol se ha consagrado como una de las primeras opciones cuando el técnico de Arteixo busca soluciones en el banquillo. En cinco jornadas acumula 148 minutos, superando con creces las cifras de las dos anteriores temporadas. Y ella ha respondido con números –dos asistencias–, pero también con capacidad para incidir.

Revulsiva de oro

Su mejor actuación llegó el pasado domingo, frente al Espanyol. Apóstol partió como suplente, pero Alberto no tardó en echar mano de ella. Ingresó al campo en el minuto 68 por Lucía Rivas y enseguida empezó a provocar peligro, hasta convertirse en una de las principales armas del Deportivo. Encaró de forma constante a Clara Rodríguez. Precisamente de su incidencia por el flanco derecho nació el gol de Millene, con asistencia de Michi. Y minutos después, creó una ocasión que pudo significar el 2-1 con un cambio de ritmo que le valió para dejar atrás a su par y poner un centro directo a la cabeza de Espe Pizarro, aunque el remate se le marchó alto.

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La revolución que causó le sirvió para que la Liga F la considerase la mejor jugadora del partido, por encima incluso de Millene. Y eso que la brasileña, más allá de ser la autora del gol, fue la jugadora que provocó la expulsión de Patri Ojeda. Pero si hay algo que nunca le falta a la extremo venezolana es intención, intensidad y ganas de demostrar que puede ser una opción de peso para el Deportivo. Y cuando las piernas del equipo rival pesan y las fuerzas comienzan a flaquear, Michi Apóstol puede convertirse en una revulsiva de oro para el equipo herculino.