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Dépor Femenino

Previa | Dépor y Espanyol, compañeros de viaje frente a frente

Ambos conjuntos ascendieron juntos a Liga F en 2024 y ahora buscan dar un paso adelante después de consolidar el proyecto 

Bea Arrizado
Bea Arrizado
27/09/2026 05:00
Redru y Carusso en el Dépor-Real Madrid, último partido disputado en Riazor
Redru y Carusso en el Dépor-Real Madrid, último partido disputado en Riazor
EFE
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Se le presenta al Deportivo la primera oportunidad para sumar dos victorias consecutivas en Liga F. También al Espanyol, su rival de esta tarde (18.00 horas). Y ambos afrontan el partido con el mismo objetivo: demostrar que sus triunfos en la pasada jornada, ante Granada (0-3) y Madrid CFF (5-1), no fueron flor de un día, sino el despegue definitivo.

Deportivistas y pericas navegan por la misma travesía desde 2024, cuando ascendieron juntas a Primera División; el conjunto coruñés lo hizo de forma directa; el barcelonés, mediante el playoff. En su regreso a la máxima categoría, ambos equipos firmaron la salvación y, un año más tarde, consolidaron el proyecto con una nueva permanencia, compartiendo además el mismo número de puntos en el casillero (31). Ahora, dos temporadas después del ascenso a Liga F y tras encajar nuevas piezas en sus respectivas plantillas, Dépor y Espanyol quieren dar un paso adelante y codearse con puestos más altos de la clasificación.

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La confirmación de ello pasa por Riazor. Tras unas primeras jornadas irregulares, los dos equipos que esta tarde se ven las caras en el feudo blanquiazul buscan mantener la solidez defensiva y la claridad en ataque demostrada en la última jornada. El Deportivo completó en Granada el mejor partido de lo que va de curso y el Espanyol hizo lo propio ante el Madrid CFF, así que ambos llegan con el tanque de la confianza lleno.

Potencial ofensivo

El conjunto herculino buscará además mantener la continuidad goleadora. Después de acumular tres jornadas sin ver puerta, las blanquiazules se desquitaron contra el Granada. Y Sara Monforte, entrenadora perica, lo tiene claro: “El Dépor es un equipo muy duro, sobre todo arriba. Tiene mucha dinamita, con tres o cuatro jugadoras muy potentes. Arriba es un equipo peligroso”.

Esas tres o cuatro jugadoras son las que precisamente hicieron sufrir a la escuadra nazarí: Millene, Lucía Pardo, Espe Pizarro y Lucía Rivas se convierten en la mayor amenaza del Espanyol. No podrá contar Alberto Rodríguez con las lesionadas Eva Alonso y Tarazona, pero recupera a Merle Barth, que podría tener sus primeros minutos de la temporada.

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En el bando rival, aunque todavía pueda sonar raro, estarán para poner el ingrediente más emocional Raquel García y Paula Gutiérrez, exjugadoras del Dépor durante cinco campañas. Pero ahora defienden otros intereses y, durante el primer y el último pitido de la colegiada, no hay amores que valgan.

Alineaciones probables

Deportivo: Inês Pereira; Caracas, Ranera, Elena, Vega; Olaya, Redru, Paula Hernández; Lucía Pardo, Millene, Espe Pizarro.

Espanyol: Romane Salvador; Domènech, Raquel García, Júlia Guerra, Lucía Vallejo; Anita Velázquez, Bicho; Ona Baradad, Paula Gutiérrez, Iara Lacosta; Anita Marcos.

Árbitra: Lorena Trujillano (c. andaluz).

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