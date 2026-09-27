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Dépor Femenino

Marisa y Ainoa se coronan como campeonas del Mundo sub-20

España se impuso a Corea en los penaltis y las deportivistas regresan a tierras coruñesas con el oro

Bea Arrizado
Bea Arrizado
27/09/2026 22:13
España sub-20, campeona del Mundo
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España recupera la corona del mundo sub-20 cuatro años después, con las jugadoras del Deportivo Marisa García y Ainoa Gómez en sus filas. El combinado nacional se impuso en la final del Mundial de la categoría a RDP de Corea en una tanda de penaltis en la que Laia López se erigió como heroína.

Decía Alberto Rodríguez, técnico del conjunto blanquiazul, que, ya que Marisa y Ainoa estaban concentradas con la selección, por lo menos pudiesen alzarse como campeonas. Pues dicho y hecho. Las futbolistas del Dépor regresarán a A Coruña con el oro mundial después de ser protagonistas en el campeonato. La delantera cierra el torneo siendo la segunda máxima anotadora del equipo dirigido por David Aznar merced a cuatro tantos; la mediocentro, siendo una de las indiscutibles en la medular y el cerebro de la selección.

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En la final, ante las norcoreanas, Ainoa partió como titular y estuvo sobre el terreno de juego 81 minutos; Marisa, que salió desde el banquillo, ingresó para disputar la prórroga y no tardó en hacerse notar. De hecho, solo dos paradas de mérito de Pak a sendos disparos de la deportivista evitaron la victoria de España sin necesidad de prórroga. Tras el 0-0 final, Laia López se vistió de heroína y detuvo dos penaltis, mientras sus compañeras no fallaron ninguno.

Ahora es momento de celebrar, pero en pocos días a las dos actuales campeonas del mundo sub-20 les toca pensar de nuevo en competir, esta vez con la elástica blanquiazul y el escudo del Deportivo en el pecho

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