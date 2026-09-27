El 1X1 del Dépor 1-1 Espanyol: Millene vuelve a ser diferencial

Millene presiona a Txell Muñoz en el Dépor-Espanyol de esta tarde Javier Alborés

Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras el empate ante el Espanyol en Riazor.

Inês Pereira (6). Nada que hacer en el gol de Iara Lacosta. Segura con los pies para ayudar en la salida de balón del equipo.

Daniela Caracas (3). Demasiado floja en el tanto del Espanyol, Iara Lacosta le comió la tostada a pesar de tener desventaja en la jugada.

Adriana Ranera (7). Un muro en defensa. Secó a Anita Marcos y estuvo perfecta en las vigilancias cuando el Espanyol se quedó con una menos.

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Elena Vázquez (7). Segura con y sin balón. Se entendió muy bien con Ranera y envió pases en largo peligrosos.

Vega Montesinos (5). De más a menos. En la segunda parte, apenas aportó a nivel ofensivo y el Dépor inclinó todos los ataques hacia la banda derecha.

Paula Redruello (6). Cada vez más asentada en el once. Rindió bien e hizo kilómetros para sostener el equilibrio del equipo.

Olaya Rodríguez (5). Asumió galones tras la expulsión de Patri Ojeda, pero la precipitación, transformada en malos tiros lejanos, fue su peor aliada.

Lucía Rivas (6). Incidente, como siempre, por banda. Creció con el paso de los minutos y puso en aprietos a la defensa rival.

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Lucía Pardo (7). Clave para que el Deportivo tuviese control. Solo le faltó el gol, y tuvo dos buenas ocasiones para conseguirlo. Una, al palo; otra, fuera.

Espe Pizarro (7). Su mejor partido de lo que va de temporada. Incansable a la hora de buscar soluciones, filtró varios pases entre líneas con peligro.

Millene Cabral (8). No necesitó entrar demasiado en juego para asestar dos golpes ganadores. Provocó la expulsión de Ojeda e hizo el tanto del empate.

Los cambios

Sofía Domínguez (6). Presencia en campo rival y conducciones peligrosas.

Merle Barth (6). Se ubicó como pivote y ayudó al equipo a construir en ataque.

Michi Apóstol (7). Una de las mejores armas del Dépor, asistió a Millene.

Karla Bermejo (s.c). Energía, pero sin tiempo para incidir en el partido.

Paula Hernández (s.c.). Aportó equilibrio y llegada.