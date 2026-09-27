Crónica | Empate del Dépor ante el Espanyol con sabor agrio (1-1)

Espe Pizarro y Mar Torras pugnan por el esférico en el Dépor-Espanyol de esta tarde Javier Alborés

Deportivo y Espanyol firmaron las tablas (1-1) en un encuentro que deja al conjunto coruñés con un sabor que tira más a agrio que a dulce. Las blanquiazules, que vieron cómo Iara Lacosta adelantaba al equipo perico a la media hora de encuentro, jugaron durante cuarenta minutos con una futbolista más por la expulsión de Patri Ojeda. Y a pesar del asedio, solo Millene logró batir la portería rival en una ocasión.

Después de ascender juntos en 2024 a Liga F y tras dos años asentando sus respectivos proyectos en la máxima categoría, Deportivo y Espanyol buscan esta temporada dar el salto definitivo que les permita a ambos codearse con puestos más altos de la clasificación. Y como no podía ser de otra forma, la igualdad que mantuvieron en estas tres últimas campañas, se vio reflejada también en los primeros compases del encuentro.

Los dos equipos se mostraron imprecisos, seguramente fruto del ansia por demostrar que las victorias en jornadas anteriores no fueron flor de un día. Pero las primeras llegadas fueron para el Dépor, que en cuanto consiguió ajustar la salida de presión, se sintió más cómodo. Redru firmó el primer tiro, aunque se marchó alto; Pardo, el segundo, a las manos de Txell Muñoz. Fue precisamente la pieza de Lucía Pardo la que permitió al conjunto blanquiazul encontrarse en el partido. La atacante gallega, desde la segunda línea de ataque, se convirtió en un dolor de cabeza para las visitantes y el Dépor encontró en ella la vía para pisar campo rival con control.

Estaban siendo los mejores minutos del equipo coruñés como local y a punto estuvo de coronarlos Lucía Pardo con un gol, pero la ‘19’ blanquiazul se topó con el palo como único impedimento. Y del posible 1-0, en un abrir y cerrar de ojos, el partido pasó al 0-1. El Espanyol salió lanzado a la contra, pero la falta de contundencia de una Caracas que le había ganado la posición a Iara Lacosta salió demasiado cara. La extremo de la escuadra catalana le comió la tostada y, con un derechazo directo al palo largo, imposible para Inês, mandó el esférico al fondo de la red.

El tanto en contra no le sentó demasiado bien al conjunto herculino y, a pesar de mantener al rival alejado de la meta defendida por Inês, empezó a encadenar más imprecisiones. El Espanyol, que apenas había encontrado su sitio en el partido, se fue al descanso con el bien más preciado en su poder merced a un acierto de cara a puerta que el Dépor no logró tener en la primera mitad.

Una roja que lo cambia todo

No había aparecido demasiado Millene, a la que al Deportivo le costó encontrar. Pero tras el paso por vestuarios, cuando solo habían pasado cinco minutos del segundo acto, la brasileña se buscó la vida. Apretó un mal control de Patri Ojeda y puso rumbo directo a la portería rival, hasta que la central perica la derribó. La colegiada no dudó: roja directa para Ojeda. Ni siquiera la revisión de la jugada en el monitor solicitada por Sara Monforte la hizo dudar. Así que a las blanquiazules se les presentó el escenario ideal para buscar la remontada, con una jugadora más y cuarenta minutos por delante.

El encuentro no tardó en convertirse en un asedio propiciado por el Dépor que Sara Monforte trató de contrarrestar con un doble cambio, con el que aumentó la capacidad defensiva: Browne por Iara para ganar balones aéreos y Guerra por Anita Marcos, central por delantera, para armar su fuerte particular.

Alberto también buscó agitar el partido desde el banquillo y dio entrada a Sofía Domínguez, en lugar de Caracas. Y con la argentina ganó el Deportivo profundidad y presencia en campo rival. Pero las diferentes sustituciones no variaron el guion del encuentro, que se convirtió en un monólogo coruñés. Parecía cuestión de tiempo que llegase el tanto del empate, pero el cronómetro seguía corriendo a favor de un Espanyol que sufría encerrado en su área. Hasta que apareció la de siempre, la ‘10’ blanquiazul, Millene Cabral, para hacer su tercer tanto en dos jornadas y poner el 1-1 en el marcador con un tiro ajustado desde la frontal del área.

El Deportivo no dejó de intentarlo, pero se tuvo que conformar con un empate que dejó mejor sabor de boca a las pericas. Las blanquiazules continúan sumando, aunque esta vez con la sensación de llevarse a sus arcas menos puntos de los merecidos.