Alberto Rodríguez: "Voume fastidiado por non poder sumar os tres puntos"
O técnico do Deportivo amosou a súa decepción por non conseguir o triunfo ante o Espanyol, pero recoñeceu o bo traballo do equipo
Tras o empate ante o Espanyol, Alberto non puido esconder o seu sentimento amargo, porque o Deportivo tivo a victoria nas súas mans, pero non foi quen de remontar o tanto inicial de Iara Lacosta.
Sensaciones. “Amarga. Sobre todo porque creo que xa na primera parte estabamos atascadas con balón, pero fixemos axustes e as xogadoras lograron fundir máis ao Espanyol. Ca expulsión tardamos un pouco en instalarnos e costounos un pouco recoñecer o que facía o Espanyol. Despois estivemos moi ben, Elena e Adri creo que estuvieron casi de dez nas vixilancias. Tivemos ocasións para facer o segundo e por iso sabe amargo. Contento porque as xogadoras casi non se precipitación e iso é difícil. Hai cousas rescatables, pero voume igual ca elas, fastidiado por non sumar os tres puntos".
Gol do Espanyol no mellor momento do Dépor. “Conseguimos fundilas a pesar de que nos apretaron alto. Conseguimos desarmar ese un contra un. Non estivemos frescas en tomar decisións e costounos atopar o pase por dentro. Pero estaba todo bastante controlado pese a non desaxustalas de todo. Márcannos nunha xogada aberta e o equipo tarda en reaccionar, eu tamén, porque tiñamos o partido onde queriamos. O 0-1 fastidia os plans todos”.
Mellor partido. “Tería que volver a velo. O xogar con 10 condiciona ao rival, axudalles a non ter que saír. Con balón, xa en Granada estivemos ben, e hoxe tamén, fomos levando partido a onde queriamos. O equipo está crecendo. Destaco o tema das vixilanzas, que foi o que nos axudou a que o Espayol non conseguise saír. Pena de non acertar, porque houbo dúas ou tres situacións nas que puidemos marcar. Estou contento polo traballo, pero fastidiado polo resultado”.
Falta de confianza de cara a gol. “Creo que non é falta de confianza porque o traballo é cada vez mellor. Traballamos automatismos para que interactúen entre sí. Raquel coñece ben a Millene e estivo moi vixiada, iso axudou ao Espanyol. Cando Millene marca un gol xirándose como o fai, o Espanyol xa sabe cómo defendela. Era difícil atopar espacios, Michi estivo moi ben; Vega estivo mellor na primeira parte, tamén porque atacamos máis polo seu lado. Esa situación de Browne quedándose descolgada tamén nos obrigaba a deixar a Ranera e a Elena pendientes. Merle manexou ben as situacións de ataque. Tomamos boas decisións como para marcar o segundo gol”.
Cambios. “Había dous obxectivos principais. Co cambio de Sofi, ten mellor pé para poder atacar, incluso nas conducións; era para atraer rivais. Con Karla, que nos deu enerxía, Michi, Paula, Merle… Estou moi contento de que a xente que entre aporte. Estou tratando de que todo o equipo teña oportunidades. Son situaciones de partido, estou moi contento con todas e co traballo do equipo, pese a que hoxe sexa mais difícil de crerme. Hai que axustar detalles para que nos minimicen as situacións de campo aberto”.
Caracas reclama falta en el gol del Espanyol. "Non puiden vela e non falamos da situación, pero os goles revísanse no FVS e consideraron que non. Pensei que había fóra de xogo, pero xa vin despois que non. En directo nin estaba mirando para o foco de acción de Caracas, pero revisada está a xogada, as árbitras non consideraron falta así que está ben".