Raquel y Paula, dos bestias creadas por el Dépor que ahora amenazan Riazor

Raquel García y Paula Gutiérrez en el Espanyol RCD Espanyol

Primera oportunidad para que el Dépor enlace dos victorias seguidas y tercera para regalarle los tres puntos a la afición. Y delante tendrá un rival al que está obligado a mirarle de tú a tú; uno de sus iguales; un equipo que llega con los mismos puntos en el casillero y un rendimiento similar; un Espanyol que ahora tiene en sus filas a dos bestias creadas por el propio Deportivo: Paula Gutiérrez y Raquel García.

Dejando a un lado el factor emocional que siempre genera un reencuentro como el que se producirá este domingo en Riazor (18.00 horas), el conjunto coruñés deberá lidiar con dos jugadoras que fueron sus pilares, pero que ahora ya lo son de otro equipo. Paula fue la primera de las dos en ser anunciada por el Espanyol, el 7 de julio. Con ella, la entidad perica se aseguró contar con una futbolista con experiencia en la categoría, precisamente lograda de la mano del Deportivo. Sin ir más lejos, la propia Paula confesó en una entrevista a DXT Campeón que el club coruñés fue el que le “enseñó a competir en la máxima categoría”. Ahora, después de cinco temporadas como local en A Coruña, Gutiérrez ejercerá como visitante.

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Lo mismo le ocurrirá a Raquel García, central que creció al mismo tiempo que lo hizo el Deportivo. Siempre de la mano. El Espanyol hizo pública la contratación de la madrileña solo cinco días después de la de Paula y, con su firma, Sara Monforte ganó una defensa de jerarquía, con muchos minutos en Liga F y, sobre todo, una regularidad que demostró en sus cinco temporadas como deportivista.

Ambas futbolistas crecieron de la mano del Dépor y ahora ponen al servicio del Espanyol lo que aprendieron en A Coruña. Alberto, por su rol de asistente de Fran Alonso en la pasada campaña, las conoce bien, sobre todo a Raquel, pues el trabajo del técnico de Arteixo se centraba más en el aspecto defensivo. Sin embargo, tal y como reconoció en la rueda de prensa previa al duelo del domingo el propio entrenador del Dépor, el hecho de conocerse tanto es algo que juega a favor de ambos bandos.

Fijas en el once

Paula y Raquel cambiaron de club, pero su protagonismo no varió en absoluto. Ambas entran en el top 3 de jugadoras con más minutos del Espanyol. Desde el minuto cero, la central se ha convertido en inamovible para la entrenadora perica; tanto que no la ha sacado del campo en ningún momento, un privilegio que solo comparte con Lucía Vallejo.

En el siguiente escalón está Paula Gutiérrez. La catalana, que firmó su mejor actuación en la pasada jornada ante el Madrid CFF con un doblete y una asistencia, acumula 331 minutos de 360 posibles. Monforte le ha dado la batuta del equipo y la exjugadora del Dépor ha asumido la responsabilidad con su habitual criterio.

Ahora Alberto Rodríguez deberá elaborar un plan que permita aislar a la mediocentro perica, su jugadora con más tacto a la hora de manejar el esférico, y a su vez, que ponga en aprietos a Raquel, esa central que ya demostró en el Deportivo ser capaz de no desconectarse en ningún instante del partido.