Paula Gutiérrez: "Para mí el Dépor ha significado mucho y sigue significando; salir de ahí ha sido un golpe muy duro"

El próximo domingo es un día marcado en el calendario personal de Paula Gutiérrez (Viladecans, Barcelona, 2001). La ahora jugadora del Espanyol regresa a Riazor para medirse al Deportivo (18.00 horas), equipo que se convirtió en su hogar durante cinco temporadas y al que le guarda un cariño especial. Pero el amor es mutuo. Porque durante su estancia en A Coruña, la catalana se convirtió en capitana y jugadora capital del club; en la brújula que primero marcó el camino hacia Liga F y que, después, guio al proyecto hacia la estabilización en la máxima categoría.

¿Qué tal la adaptación? Ha vuelto a su casa.

Sí, la verdad es que estoy muy feliz. No esperaba que fuese así y que la adaptación fuese tan rápida, pero estoy muy contenta.

Y más después de conseguir la primera victoria en la pasada jornada contra el Madrid CFF, encima con un doblete.

Fue increíble. Lo primero siempre es sumar de tres y, como ya se sabe, nos había costado un poquito arrancar y el equipo tenía muchas ganas. Así que eso era lo más importante. Luego, todo lo individual queda en un segundo plano.

Pero no está mal firmar un doblete y ser MVP.

No puedo quejarme, no (risas).

A Paula le sobra tiempo para hacer de las suyas ✌️#LigaFMoeve pic.twitter.com/GPKJr8D17O — Liga F (@LigaF_oficial) September 22, 2026

¿Qué le pide Sara Monforte en este inicio de temporada?

Nos pide que estemos conectadas todas con el equipo. Creo que cada una podemos aportar diferentes cosas y por eso tenemos una gran plantilla. Personalmente, que me anime, que llegue desde segunda línea, que se me da bien, que dispare, que ayude a las compañeras en coberturas, en caídas de balón, cuando hay segundas jugadas…

¿Cómo está siendo el encajar piezas nuevas en el equipo?

Siempre cuesta. Y más cuando tenemos una idea que requiere tiempo. Es un proceso que en pretemporada funcionó muy bien. En Liga es cierto que nos costó un poquito más, pero creo que las veteranas nos han recibido muy bien a las nuevas incorporaciones y creo que el buen ambiente del día a día hace mucho más fácil todo.

¿El cuerpo técnico os ha hablado ya de un objetivo?

Eso creo que es mejor dejarlo para dentro del vestuario. Pero sí, nos centramos en el día a día, que es lo más importante, en los retos de cada semana y, a partir de ahí, en febrero o marzo ya hablaremos de otras cosas. Pero primero, paso a paso.

Y paso a paso llega Riazor. No sé si se imaginaba volver tan pronto.

La verdad es que no lo había pensado. Es cierto que el calendario se da así y nosotras nos adaptamos y ya está. Pero sí, será pronto. Tengo muchísimas ganas de reencontrarme con gente que ha sido muy importante en mi vida durante cinco temporadas.

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Dice que no lo había pensado, pero, ¿es un partido que busca en cuanto sale el calendario?

Sí, aquí sí que no te puedo mentir, es una obviedad. Sí, con mucho cariño y con un componente emocional que al final no va a tener otro partido, está claro.

¿Lo habló con Raquel durante la semana?

Claro, claro, todos sabéis que hemos sido muy felices allí. El club, el Dépor, siempre va a estar dentro de nosotras, de nuestro corazón, por todo lo que nos ha aportado, nos ha enseñado y nos ha hecho mejores jugadoras. Hemos vivido allí cosas muy importantes, como para no comentarlo.

¿Se imagina cómo va a ser el momento de entrar al vestuario visitante después de tantos años entrando en el local?

Sí, está claro… Pero quiero centrarme en lo que es el partido, en disfrutarlo al máximo, en centrarme en lo que pasa en el juego y que todo lo demás pase a un segundo plano. Quiero que podamos recordar ese día como algo bonito, independientemente del resultado que pase.

Conocen bien a Alberto, que fue asistente de Fran, y a también a las jugadoras que siguen del año pasado. ¿Es algo que puede jugar a vuestro favor?

Creo que han cambiado también ciertos matices del juego, al menos por lo que he visto hasta ahora. Es verdad que todos nos conocemos y de mucho tiempo, así que entiendo que es una ventaja y una desventaja para todos.

¿A quién tiene más ganas de ver?

Sobre todo a las jugadoras con las que he coincidido más tiempo. Mi etapa allí ha sido fantástica, redonda. Aprecio a mucha gente y les guardo muchísimo cariño.

¿Cómo le gustaría que reaccionase la afición cuando escuche de nuevo su nombre en Riazor?

Pues la verdad es que no lo sé. Yo solo puedo decir que tengo muchas ganas de reencontrarme con todos ellos. Es verdad que el final de temporada a lo mejor no fue del todo claro, porque salió todo más tarde. Creo que nos merecemos ese momento, tanto la afición como, en este caso, Raquel y yo. Esperemos que sea bonito porque por nuestra parte siempre va a haber un cariño especial que nos va a costar encontrarlo en otro sitio.

El final de temporada a lo mejor no fue del todo claro, porque salió todo más tarde"

Se intuían muchas salidas y la afición tenía ganas de despedir a las jugadoras el día del Espanyol, en la última jornada en Riazor, y no pudo ser porque las bajas se anunciaron más tarde. ¿Cómo lo llevó?

No quiero entrar en eso. Al final se dio así. Nosotras nos dedicamos a jugar y es obvio que cada uno reacciona y hace las cosas como le salen y sienten. Yo creo que en cierto modo hice lo que tenía que hacer.

Y fue marcar en ese partido.

Al menos pude brindarles un último gol de local. Fue bonito.

Hablando de lo que Paula Gutiérrez puede controlar… ¿Qué partido se imagina el domingo?

Un partido muy disputado y difícil. Creo que los dos equipos tenemos ganas de ese partido porque los dos venimos de sumar la primera victoria, entonces va a ser interesante. El Espanyol es lo que me toca y vamos a salir todas a dejarnos todo como en cada partido y ojalá podamos sacar tres puntos.

Viene de firmar un doblete. ¿Celebrará si hace gol en Riazor?

Yo respeto muchísimo a un club como el Dépor, que me lo ha dado prácticamente todo. No pienso en si voy a marcar o no, porque no lo sé, pero en caso de que pasase, respeto máximo, así que la celebración me la guardaría para otro momento. Al final, es lo que te digo, el componente emocional va a estar ahí para todos porque es inevitable. Eso es lo bonito del fútbol, que a pesar de cambiar de clubes y ciudades, la gente te recuerda en base a lo que les has dado. Para mí es lo más bonito.

Llevaba cinco temporadas en el Dépor, ¿qué le llevó a salir?

Creo que la carrera profesional de una futbolista son etapas y momentos. No creo que haga falta que diga que mi intención de principio a fin fue escuchar al club, pero por ciertos motivos, porque no llegamos a un acuerdo, termino decidiendo otro contexto. Son cosas de la vida de las futbolistas y ya está. Ese otro contexto fue el Espanyol.

Mi intención de principio a fin fue escuchar al club, pero por ciertos motivos, termino decidiendo otro contexto"

¿Había más ofertas?

La temporada pasada se me da bien y hago un buen año. No era la única opción, pero en el momento en el que me siento a hablar con Carol y Sara Monforte, no dudo de que el sitio es aquí. A día de hoy estoy muy contenta de lo que he decidido y, sobre todo, a gusto y cómoda.

¿Le costó decir adiós al Dépor y A Coruña?

Fue muy difícil, porque ya te puedes imaginar todo lo que dejaba atrás. Durante mucho tiempo lo estuve meditando… Me decidía, cambiaba de opinión, volvía a cambiar… Fue todo un poco trágico. Para mí el Dépor ha significado mucho y sigue significando. Salir de ahí ha sido un golpe muy duro. Una nunca se espera que el final llegue así, por decirlo de alguna manera.

Hubo muchas bajas. ¿Le sorprendió o era algo que esperaba?

Cada una sabe de su situación individual. Cuando se acerca el final de temporada, empiezas a intuir cosas que no sabes si acaban de ser ciertas y tienes que esperar hasta el final. A lo mejor alguna situación personal de alguien con la que tengas una relación más estrecha puedes saber, pero evidentemente no de todo el mundo porque son cosas privadas que cada una lleva como quiera.

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¿Qué aprendió en el Dépor que todavía lleva consigo cada fin de semana?

El Dépor me ha dado un valor que, cuando estuve en Madrid, sinceramente, consideraba que había perdido. Mi año de Madrid fue muy duro a nivel deportivo y es verdad que perdí mucho la ilusión por seguir compitiendo. El Dépor, nada más llegar, hace que recupere esa motivación, esa convicción, esa Paula futbolista descarada que anteriormente siempre había sido así. Obviamente, me hace madurar como persona y futbolista y, sobre todo, me enseña a competir en las máximas categorías. Yo había estado en contextos de ser muy dominante con balón, que a lo mejor en otros sitios o en la mayoría de sitios no ocurre, y en ese sentido considero que me ha curtido y me ha profesionalizado, siendo la Paula que soy hoy en día como jugadora.

¿Una se va más tranquila cuando el proyecto queda estabilizado en Liga F?

Sí, está claro. Para mí esa es la mayor tranquilidad, sobre todo el haber conseguido el ascenso después de haber estado allí cinco años, que es por lo que realmente firmo ilusionada por el Deportivo. Creo que ha quedado en buenas manos. Vendrán y seguirán jugadoras y lo importante es el poso que se deja y que el club siga tirando, porque es un club histórico.

¿Qué le deseas al Deportivo?

Para mí el Deportivo lo ha sido todo. Siempre le voy a desear lo mejor, sin ninguna duda. Está claro que este fin de semana lucho por otro club que también es muy grande. Quitando esta semana y cuando sea la vuelta, siempre voy a querer lo mejor para las compañeras que siguen y para el club.