Alberto Rodríguez: "Tenemos la ocasión de sumar dos victorias consecutivas por primera vez"

Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

La primera victoria, la conseguida en Granada, ha dado confianza al grupo para afrontar el encuentro de este domingo ante el Espanyol (18.00 horas en Riazor). El encuentro además tiene un componente emocional por el regreso de Raquel García y Paula Gutiérrez a la que fue su casa y, tal y como reconoció Alberto Rodríguez, eso supone una ventaja para ambas partes: "Ellas conocen muchas ideas del juego mías, pero yo también las conozco a ellas.

Estado de la plantilla a nivel físico. “Bien, no hay contratiempos, Merle ya está entrenando con total normalidad. Tenemos a Eva Alonso ya en una fase más avanzada, terminando como entre gimnasio y campo. Y Tarazona, que empezó trabajo todavía de gimnasio, pero ya pudo empezar a hacer sobre todo temas aeróbicos, que es como el primer pasito para ver que la costilla está bien. Dentro de lo que todavía les falta, tanto a Eva como a Tarazona, sobre todo contentas por ver que no hubo contratiempos y que todo va según lo previsto.

Primer mes de competición. “Lo valoro igual que lo valoraba la semana pasada. Lógicamente sumar de tres siempre ayuda, sobre todo a la confianza del grupo. Pero a mí me interesa más sacar cosas positivas cuando se pierde y las correcciones cuando se gana. Ese equilibrio que desde el staff tenemos que tener. Tenemos la primera oportunidad de sumar dos victorias consecutivas, dedicarle también a la gente en Riazor la primera victoria del año.

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Significado del triunfo para el vestuario. “Es importante sobre todo por cómo se dio, con ese inicio tan bueno que tuvimos que en partidos anteriores nos había costado más. Rápidamente pudimos poner en práctica el plan de partido y lógicamente el ponerse por delante tan rápido en el marcador al final siempre ayuda también a que el equipo se vaya soltando. Esa es la línea de trabajo que mantenemos esta semana, por supuesto con los matices del rival, pero muy centradas en nosotras, en seguir puliendo aspectos del juego que nos hagan más imprevisibles y más letales y que cada vez nos concedamos menos al rival”.

Espanyol. “Es un equipo que ya lleva con la misma entrenadora varios años, con un bloque de jugadoras, aunque es cierto que este año tuvieron cambios, estable. Es un equipo que rápidamente te busca las espaldas, que tiene uno contra uno por fuera. Entonces, como siempre digo, tenemos que tratar de minimizar esas situaciones del juego que a ellas les benefician e ir llevando lo antes posible el partido a nuestro terreno para que, sobre todo nuestro equipo, se sienta lo más cómodo posible”.

Marisa y Ainoa, en la final del Mundial sub-20. “Esperándolas con muchas ganas. Muy feliz por ellas, como decía hace unas semanas… Ya que faltan, pues que lleguen a la final. Han llegado, así que darles la enhorabuena tanto a ellas como a toda la selección desde aquí y esperamos a ver ese partido contra Corea, si pueden alzar el título. Con respecto al equipo, esperándolas con los brazos abiertos. Marisa ya estuvo el año pasado, Ainoa pudo hacer un par de semanas de entreno, pero sabemos el tipo de futbolista que es, el Mundial también nos sirve para verla en juego, desenvolverse en el terreno de juego. Seguro que nos van a dar distintas soluciones en el juego y, sobre todo, que ellas también, espero que, después de ganar, pues aterricen ya en el equipo y puedan asentarse, sobre todo a nivel técnico, táctico, y emocional también, porque al final un Mundial siempre genera estrés negativo y positivo. Ahora ya falta poquito, así que, que gane la selección y para la semana que vuelvan con calma con nosotros”.

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Regreso de Raquel y Paula a Riazor. “Son dos chicas fantásticas, con muchísima calidad de entreno, tenía muy buena relación con las dos, especialmente con Raquel por mis roles dentro del staff, que eran un poquito más de la parte defensiva. Ellas conocen muchas ideas del juego mías, las dos están jugando, así que yo también las conozco a ellas. Una vez que el balón empieza a rodar todo se normaliza y lo que se trata es de ir interpretando mi partido, porque por mucho que tú conozcas a una jugadora o ellas conozcan a un entrenador, al final los matices dentro del plan de partido pueden cambiar y situaciones de juego que con Fran y conmigo el año pasado resolvían de una manera, pues puede que ahora la resuelvan distinto. Estoy deseando verlas y a partir del domingo desearles lo mejor hasta el partido de vuelta”.

Inês, portería a cero en Granada. “Es una portera con un nivel muy alto, ya la conocía del año pasado, de hablar también mucho con ella en ese trabajo con la línea defensiva. Le llegó la posibilidad por esa situación de Tarazona, que a nivel de plantilla no es la ideal, pero por supuesto que tanto ella como Tarazona sabían que la competencia se iba a mantener durante todo el año. Como así espero que siga a la vuelta de Tarazona. Ahora Antía también está poniendo las cosas difíciles, así que creo que la competencia interna es lo mejor dentro de que haya una convivencia sana y, por supuestísimo, estamos igual de confiados con Inês que con Tarazona, además Inês consiguió su primera portería a cero, que es importante también para ella en el primer partido. Estoy deseando que siga subiendo el nivel igual o más que pudisteis y pudimos ver aquí y desear también ayudarle a sacar todo el potencial que creo que tiene dentro”.