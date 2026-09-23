Marisa y Ainoa ya están en la final del Mundial sub-20

Marisa celebra uno de sus goles en el Mundial sub-20 RFEF

Marisa García y Ainoa Gómez están a tan solo un partido de proclamarse campeonas del mundo sub-20. Las dos jugadoras del Deportivo estarán en la gran final del Mundial después de que España se impusiese a Italia (0-2) en las semifinales. La selección española volverá así a pelear por el título cuatro años después de su último campeonato.

Ainhoa Gómez fue titular y disputó 73 minutos, dejando el terreno de juego en el minuto 73. En esa misma doble modificación entró Marisa García, que había comenzado el encuentro desde el banquillo y disputó el tramo final de la semifinal.

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El combinado dirigido por David Aznar encarriló la semifinal en el tramo final de la primera parte. Un gol en propia puerta de la italiana Elena Belli en el minuto 40 permitió a España marcharse al descanso con ventaja. Tras el paso por los vestuarios, Pau Comendador amplió la diferencia en el minuto 56 para establecer el 0-2 definitivo.

Ahora, Marisa y Ainhoa se medirán a Corea del Norte en la final de este domingo en Lodz, Polonia. Las asiáticas golearon por 3-0 a Colombia en la segunda semifinal y serán el último obstáculo para las españolas. Las dirigidas por Chol-Hak han ganado los seis partidos que han jugado y no han encajado ningún gol en contra en todo el torneo.