Lucía Pardo: "Dende a primeira chamada co Dépor non tiven ningunha dúbida de que era aquí"
A dianteira explica os motivos da súa fichaxe polo Deportivo despois de "bastantes anos fóra da casa"
Lucía Pardo xa é unha máis no Deportivo. A dianteira, natural de Outeiro de Rei, foi presentada este mércores en Abegondo tras ser anunciada como nova xogadora branquiazul o pasado 12 de xullo. Despois de varios anos lonxe da casa, a volta a Galicia foi un dos principais atractivos da súa chegada. "Iso estaba empezando a pesar", recoñeceu. "Non tiven ningunha dúbida de que era aquí", explicou o proxecto, do que destaca "a ambición e as ganas de medrar do clube", así como a importancia que se lle dá ao equipo feminino. A súa adaptación foi rápida e xa foi titular nos catro partidos disputados, incluso xogando algo máis atrasada do que é habitual. "Estes últimos anos xa me fun adaptando a esa posición máis de mediapunta. Síntome cómoda, as compañeiras e o estilo de xogo fan que todo sexa máis fácil", agradeceu.
Proceso para vir. “Foi bastante fácil todo. Levaba bastantes anos fóra da casa, lonxe, e son unha persoa familiar. Iso estaba empezando a pesar. Nas primeiras chamadas, cando se me presentou o proxecto, non tiven ningunha dúbida de que era aquí. A ambición, ganas de medrar do Dépor, a importancia que se lle dá ao equipo feminino non pasa en moitos sitios. Instalacións, condicións.”
Adaptación rápida. “Iso é grazas a todos. Adestradores, Kevin, compañeiras. Iso vese no campo. Fluímos, hai un gran grupo. Grandes xogadoras. Un gran grupo humano, vimos dar todo ese resultado.”
Liderado. “Non son maior por agora, pero temos un grupo moi novo. Iso motiva, obviamente, é un rol que non tiven que dar e agora igual hai que apretar un pouco neso. Coas máis novas e menos experiencias, persiste a presión e a paciencia.”
Espello para as compañeiras. “Non o sei, intento dende o día 1 ser natural, como son eu. Nunca créndome nin máis nin menos que ninguén. Trato a todas por igual, as que levan menos tempo na Liga F, pero tamén ás que máis.”
Centro do campo. “Estes últimos anos na Real xa me fun adaptando a esa posición máis retrasada de mediapunta, nesas cuadradas. Síntome cómoda, as compañeiras e o estilo de xogo fan que todo sexa máis fácil. Síntome cómoda de extremo, mediapunta, onde necesite o míster, xogaremos.”
Que che pide o adestrador. “Ao final creo que, como dar ese paso adiante, esa toma de decisión final, ese último pase. Ese atrevemento sobre todo en última liña.”
Espanyol. “Todas temos moitas ganas deste partido. Tiñamos boas sensacións, pero gañar ao Granada queremos seguir esta racha e sumar os tres primeiros puntos en Riazor.”
Primeira vitoria. “Ao final tampouco é que tivésemos presión excesiva. Era cuestión de tempo porque o traballo e o xogo están aí. Sumar tres dáche un plus e outra enerxía para afrontar a semana. Coas mesmas ganas e ilusión dende que estamos aquí.”