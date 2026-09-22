La cantera del Dépor se sube al carro de la máxima categoría

Lucía Rivas (d) presiona a Paula Perea (i) en el encuentro entre Granada y Dépor del pasado domingo Liga F

La dirección deportiva elaboró una plantilla que destaca por su proyección. Además de los fichajes, Kevin Cabado optó por darle galones a jugadoras que hasta hace poco eran habituales en el filial blanquiazul y que celebraban sus convocatorias con ‘las mayores’. Pero ahora, ya con ficha del primer equipo, han dado un paso adelante y cumplen como si acumulasen años de experiencia en Liga F.

La máxima categoría no es para todas, pero sí parece estar hecha para Lucía Rivas o Elena Vázquez. La de Caldas de Reis afronta su primera temporada íntegra en Primera División con dorsal del primer equipo. En el ejercicio anterior, ya entró en los planes de Fran Alonso y completó 500 minutos; pero en la presente campaña su irrupción ya es una realidad. A sus 19 años, se ha convertido en una de las primeras opciones de Alberto Rodríguez y acumula tres partidos jugados, dos de ellos como titular (en la jornada 2 no estuvo disponible por unas molestias). Su descaro y desparpajo a la hora de encarar le han permitido hacerse un hueco en el once del Dépor, sobre todo por la carencia de una extremo con sus características.

Lo mismo ocurre con Elena Vázquez. A pesar de su juventud (18 años), la defensora de Carballo ha sido, junto a Adriana Ranera, la central más utilizada. Suma 180 minutos merced a los partidos completos que disputó ante el Sevilla y el Granada y, con ella sobre el terreno de juego, el Dépor solo ha encajado uno de los tres goles que acumula el equipo. En menor medida, aunque también importantes en el equipo, son Paula Novo y Monteagudo, que buscan convencer a Alberto para contar con más protagonismo.

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Del filial a Liga F

No son canteranas al uso, pero Redru y Michi Apóstol también se han convertido en opciones de peso.

La mediocentro asturiana ha aprovechado la lesión de Eva Alonso para hacerse con la titularidad, mientras que la extremo venezolana ha tenido minutos en las cuatro primeras jornadas.