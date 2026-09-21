Las cuatro piezas que activaron el gol del Dépor

Lucía Rivas, Lucía Pardo, Millene y Espe Pizarro

Las buenas sensaciones siempre son un punto positivo, pero cuando las victorias no llegan, pueden aparecer las dudas sobre si el camino elegido es el correcto. Pero el Deportivo, que se plantó en la jornada 4 sin estrenar su casillero de triunfos, confió en que la línea de trabajo escogida era la que le acercaba más al éxito. Y lo constató en Granada, con un resultado contundente y una superioridad aplastante (0-3).

El conjunto blanquiazul firmó el mejor partido de lo que va de curso y, aunque no hubo ningún cambio abrupto en el esquema del equipo, Alberto Rodríguez sí introdujo una variante que hasta ahora no había probado: Lucía Pardo como interior, con Lucía Rivas a un costado, Espe Pizarro en el otro y Millene en punta. Fue la primera vez que las cuatro compartieron titularidad. Y el resultado fue inmejorable.

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No había logrado el Dépor ver puerta en las tres jornadas anteriores, así que ante el Granada, el técnico de Arteixo optó por la fórmula "más es más", sin perder en ningún momento el equilibrio defensivo. Todo gracias al compromiso de un bloque ordenado que siguió una pauta tan clara como clave: la presión debía orientar el juego del Granada hacia fuera para evitar que Leles, su jugadora con más criterio a la hora de tener el balón, entrase en juego lo menos posible. Y así fue. La defensa encabezada por Millene dio sus frutos y la escuadra nazarí no fue capaz de elaborar, ni tampoco de hilar ninguna jugada con claridad. Así lo reconoció Alberto Rodríguez en la rueda de prensa tras el encuentro, en la que desveló su alegría por el doblete de la ‘10’ blanquiazul, pero más todavía por su trabajo constante en defensa y por ser la primera pieza que permitió al Dépor tener a Leles aislada del juego del conjunto nazarí. La presión permitió además que el equipo coruñés robase cerca del área rival en varias ocasiones.

Vendaval ofensivo

Si en algo dio un paso adelante el Deportivo fue en la producción ofensiva. Las cuatro piezas encajaron a la perfección y los números no hacen otra cosa que confirmarlo. Pardo, Millene y Pizarro firmaron el 66,7% de los disparos a puerta del equipo blanquiazul, que no fueron pocos: nueve, por los tres de un Granada que no fue capaz de poner en aprietos a Inês Pereira con ninguno de ellos. De hecho, el Dépor dejó la portería a cero por segunda vez en lo que va de temporada, después de hacerlo también en el empate ante el Costa Adeje Tenerife (0-0).

La más incidente fue la delantera brasileña, que tiró tres veces, dos de ellas a puerta, con una tasa de acierto del 100%: dos disparos entre los tres palos, dos goles.

La única que no ensayó ningún remate fue Lucía Rivas. No obstante, la canterana fue la artífice de la asistencia que supuso el 0-2. Y más allá del pase de gol, se convirtió en una de las principales armas ofensivas del equipo. Incisiva de forma constante por la banda derecha, tanto con balón como sin él, la canterana del Dépor gana cada vez más galones en el equipo a pesar de su juventud y demuestra estar jornada tras jornada más asentada en la categoría.

Movilidad y soluciones

Una de las piezas clave que hizo funcionar al Deportivo fue Lucía Pardo. La de Outeiro de Rei había actuado hasta ahora en la línea más adelantada del equipo, pero ante el Granada, Alberto Rodríguez decidió ubicarla en el centro del campo; una variante que el equipo andaluz no fue capaz de detectar, ni mucho menos de frenar.

El Dépor hizo daño constante con sus conducciones por el carril central, capaces de superar líneas con una facilidad pasmosa. También ganó el equipo blanquiazul mayor capacidad de creación, porque Pardo siempre está pendiente para ofrecer salida al equipo y tiene la calidad suficiente como para ejecutarla bien.

En esa movilidad constante también estuvieron Espe Pizarro y Millene. La charrúa, siempre una amenaza, cayó recurrentemente al centro para que la brasileña, inteligente en sus movimientos, ocupase la banda para desajustar la defensa del Granada.

Millene, Espe Pizarro, Lucía Rivas y Lucía Pardo demostraron entenderse a las mil maravillas en tierras andaluzas. Y ahora que Alberto ha comprobado que las piezas encajan, el Deportivo gana una variante que acerca más que nunca el gol y, por lo tanto, la victoria.