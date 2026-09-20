Previa | Granada para alzar el vuelo

Espe Pizarro y Eva Navarro pugnan por el esférico en el encuentro entre Deportivo y Real Madrid disputado en la pasada jornada Javier Alborés

El Deportivo busca su primera victoria de la temporada. Y lo hace ahora ante uno de sus iguales en Liga F, un Granada que, al igual que el conjunto blanquiazul, tuvo que asumir una renovación casi completa en la plantilla. Pero el equipo nazarí ya tiene en su casillero algo que el herculino todavía no: un triunfo, el cosechado en la jornada 2 frente a la Real Sociedad (3-2). Los otros dos partidos restantes los cuentan por derrotas: 3-1 contra el Madrid CFF y 1-0 ante el recién ascendido Alavés, el pasado domingo.

Alberto Rodríguez ha tenido más tiempo del habitual para preparar el encuentro de esta mañana. El equipo coruñés ha gozado de hasta nueve días para recuperarse del esfuerzo realizado frente al Real Madrid en Riazor (0-2) y trazar el plan para ganar en tierras andaluzas.

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Las sensaciones que el equipo blanquiazul está dejando sobre el terreno de juego en este inicio de temporada obligan a pensar en positivo. No obstante, después de disputar tres jornadas, el Dépor todavía no ha sido capaz de ver puerta. Es precisamente la falta de veneno en el área rival lo que aleja a la escuadra coruñesa de la victoria. Porque hasta ahora, ha sido capaz de pisar área rival con peligro, pero sin acierto.

Renovación completa

Deportivo y Granada afrontaron dos veranos similares. La entidad nazarí, después de firmar en la campaña pasada un sexto puesto histórico con una plantilla dirigida por la exentrenadora del Dépor Irene Ferreras, sufrió una cantidad de bajas que le obligaron a recomponer el equipo. Se marcharon jugadoras insignia del club como Lauri Requena o Laura Pérez, pero también futbolistas del talante de Ari Mingueza o Sonya Keefe, además de la retirada de Cristina Postigo. Un total de trece bajas que tuvieron como colofón final la salida de Irene Ferreras.

Es por eso que, esta mañana, el Deportivo se encontrará con un equipo renovado, con Adrián Martín como comandante. El técnico madrileño, que regresó del verano con la idea de repetir como ayudante un año más, recogió el testigo de Ferreras. Y hasta ahora, ha demostrado tener a varias jugadoras intocables: Jujuba Cardozo, Jenni López, Teresa Mérida, Daniela Gutiérrez y Leles lo han jugado todo.

No es así en la portería, donde el entrenador del Granada ha rotado en los tres primeros encuentros. En la jornada 1 optó por Alba Ibáñez; en la 2, por la exjugadora del Deportivo, Yohana Gómez, y en la 3, por Laura Sánchez. Nace ahí la mayor incógnita del once titular del rival del equipo coruñés.

Varias certezas

Así como Adrián Martín tiene claras varias de las demarcaciones, Alberto Rodríguez ha reflejado lo mismo. Todo apunta a que el técnico de Arteixo no se dejará nada en el tintero y volverá a apostar por sus bazas más peligrosas en el ataque: Millene, Espe Pizarro y Lucía Pardo; un tridente que poco a poco comienza a carburar y que buscará dar el primer mazazo de su historia.

No podrá viajar Tarazona después de sufrir una fractura en la costilla flotante derecha en el duelo ante el Real Madrid, así que su lugar lo ocupará una Inês Pereira que recupera la titularidad con el objetivo de no perderla más.