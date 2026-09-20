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Dépor Femenino

El 1x1 del Granada-Dépor: Rivas, Pardo y Millene disfrutan a lo grande

La brasileña firmó un doblete en un partido que el equipo coruñés controló de principio a fin

Bea Arrizado
Bea Arrizado
20/09/2026 15:57
El Dépor celebra su primer triunfo de la temporada 2026-27 en Granada
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Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras sumar ante el Granada el primer triunfo de la temporada.

Inês Pereira (7). Sin apenas trabajo. Dio salida al equipo con un buen juego de pies. Gran intervención a un disparo envenenado de Bárbara.

Daniela Caracas (6). No se incorporó demasiado en ataque. Providencial para evitar que Vera Molina se plantase sola ante Inês al filo del descanso.

Adriana Ranera (7). Clave en la salida de balón del Deportivo. Aportó serenidad y saber estar en defensa.

Elena Vázquez (7). Partido serio de la canterana blanquiazul. Tuvo controladas a las atacantes del Granada.

Vega Montesinos (6). Discreta, pero correcta en todas las facetas del juego, con y sin balón. 

Paula Redruello (7). Cada vez más asentada en la categoría. Aportó contundencia y marcó el tempo del partido.

Olaya Rodríguez (6). No fue tan protagonista como otras veces con balón. Asistió a Millene con un saque de esquina para el 0-1.

Lucía Pardo (8). Actuó en el centro del campo y lo hizo con mucho criterio. Movilidad constante y conducciones peligrosas.

Lucía Rivas (8). Incisiva por banda izquierda, creó peligro constante a la espalda de la defensa. Asistió a Millene para el 0-2.

Espe Pizarro (6). Tuvo dos oportunidades para hacer gol, pero Laura Sánchez se lo negó. 

Millen Cabral (9). La mejor del partido. Inteligente en todos sus movimientos para dar soluciones al equipo y letal en ataque. Marcó un doblete.

Los cambios

Paula Hernández (6). A punto estuvo de marcar con un remate de cabeza. Vio la tarjeta amarilla a los pocos minutos de saltar al campo.

Sofía Domínguez (7). Selló la victoria del equipo con su estreno goleador con la camiseta del Deportivo.

Michi Apóstol (6). Asistió a Sofía Domínguez para el 0-3 definitivo.

Paula Novo (5). Frenó alguna internada tímida del Granada.

Paula Monteagudo (s.c). Apenas entró en contacto con el esférico.

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