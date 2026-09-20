Crónica | Millene comanda y el Dépor confirma el despegue en Granada (0-3)

Millene, Lucía Rivas y Lucía Pardo celebran el gol de la brasileña en el Granada-Dépor LIGA F

El Deportivo se plantó en tierras andaluzas dispuesto a alzar el vuelo en Liga F. Las buenas sensaciones ya no eran un premio que bastase, así que el conjunto blanquiazul convirtió el terreno de juego de la Ciudad Deportiva del Granada en su pista particular para despegar. Y lo hizo con Millene como comandante (0-3).

Los treinta primeros segundos del partido no fueron más que un espejismo. El Granada complicó la salida de balón del Deportivo con una presión agresiva que invitaba a imaginar un encuentro lleno de igualdad. Pero el conjunto blanquiazul necesitó muy poco tiempo para dejar claro que las tres jornadas anteriores fueron suficientes para que el equipo encontrase el rumbo; la cuarta era la fecha que tenía que servir de confirmación.

Al deseo efímero del Granada respondió Millene con un derechazo que se topó con el palo como único impedimento para hacer el primero del partido. Y al tiro de la brasileña le siguió uno de Lucía Pardo, uno de Espe Pizarro y otro de Vega. Todo en menos de diez minutos. Fue precisamente el disparo de la murciana, desde más de 20 metros, el que encendió la mecha del primer tanto blanquiazul. Laura Sánchez solo pudo desviar el balón a córner y, en ese saque de esquina, Millene apareció para firmar el 0-1 con un remate con la zurda. No podía ser de otra manera. El primer gol de la temporada, de la ‘10’ y capitana del Deportivo.

La valentía y el orden de los primeros compases se tradujeron en un dominio apabullante. El equipo dirigido por Alberto Rodríguez anuló por completo a Leles, la jugadora con más criterio de la escuadra nazarí y, con ella fuera de combate, el Dépor manejó a su antojo el esférico. Tanto que solo la actuación de Laura Sánchez evitó que el conjunto coruñés atase los tres puntos en los 20 primeros minutos de partido.

La incomodidad del Granada provocada por la intensidad de las blanquiazules provocó un sinfín de errores en la salida de balón. Y una de ellas la aprovechó el Deportivo para poner tierra de por medio. Robo de Pardo para que Redru filtrase un pase a una Rivas que aprovechó un desajuste en la defensa nazarí para recibir y asistir a Millene. El segundo gol de la brasileña; el de la constatación; el que dejaba reflejada en el marcador la superioridad de las visitantes.

El FVS Challenge como aliado

No es habitual ver a las árbitras rectificando. Pero Elisabeth Calvo supo hacerlo. Después de pitar un penalti por un supuesto agarrón de Elena a Bárbara, con amarilla incluida para la de Carballo, el cuerpo técnico del Dépor solicitó una revisión que no suele dar sus frutos. Sin embargo, la colegiada del encuentro aprovechó el FVS Challenge para enmendar lo que en su momento fue un error: ni había penalti, ni tampoco tarjeta para Elena.

Pudo ser ese el despertar del Granada. Igual que lo pudo ser una de las últimas jugadas de la primera mitad, pero Caracas se encargó de apagar la bombilla a una Vera Molina que a punto estuvo de firmar la primera ocasión para su equipo. Sin éxito gracias a la rapidez de la lateral blanquiazul.

Los ocho tiros, seis de ellos a puerta, del Dépor evidenciaron la autoridad. Sobre todo ante la nulidad ofensiva de su rival, que no fue capaz de firmar ni un solo disparo.

Madurez para ganar

Si la primera mitad ya servía como examen, la segunda todavía lo sería más. Porque el Granada no se iba a rendir tan fácil y así lo demostró tras el paso por vestuarios, con cambios incluidos que le dotaron de una mayor estabilidad en su juego. Sin embargo, el Deportivo fue lo suficientemente incómodo para que el equipo local no terminase de verse capaz de hacerle daño.

Alberto detectó el paso adelante del conjunto granadino y le negó cualquier posibilidad de engancharse al partido al introducir piernas frescas. Paula Hernández, Sofía Domínguez y Michi Apóstol no le cambiaron la cara al encuentro, pero entraron con capacidad para sostener a su equipo.

La escuadra herculina supo mantener el peligro alejado y volver a golpear. Con el Granada ya abatido por el resultado, Michi Apóstol encontró a Sofía Domínguez en el área rival. La argentina recortó a Laura Sánchez y se apuntó su primer gol con la elástica del Deportivo; el tercero de un partido que las blanquiazules controlaron de principio a fin. Ahora toca mantener el vuelo.