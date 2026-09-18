Alberto Rodríguez, a la espera del primer triunfo: "Es cuestión de tiempo que llegue"

Alberto Rodríguez da una indicación en un entrenamiento del Deportivo femenino Javier Alborés

El Deportivo vuelve a la competición este domingo (12:00 horas) con la intención de dar un paso al frente y conseguir, por fin, su primera victoria de la temporada. El conjunto blanquiazul visita al Granada en su casa, en un duelo en el que Alberto Rodríguez pide mantener la calma y agarrarse al trabajo realizado durante las últimas semanas. "Los puntos siempre refuerzan el esfuerzo diario", señaló el técnico, que considera que el triunfo llegará si el equipo consigue mantener su línea y pulir esos pequeños detalles que todavía están marcando la diferencia.

Nueva semana. "Estamos bien, en la misma línea de trabajo. Confiadas de que vamos a hacer un buen papel en Granada y conseguir nuestra primera victoria de la temporada. Los puntos siempre refuerzan el esfuerzo diario. El nivel es bueno y estamos con confianza".

Lesión de Tarazona. "Está fastidiada. Estaba en un buen momento de forma y es una pena para ella, para la competencia en portería y para el grupo. Nos hizo una visita y está mejor dentro del parte médico que hay. Necesita descansar antes de regresar y la esperamos con los brazos abiertos".

Bajas. "Añadimos a Tarazona a los nombres de Eva Alonso, que está a pocos días de reiniciar el trabajo de campo, paso previo a unirse al grupo, y las mundialistas. Están haciendo un buen papel, ya en cuartos de final. Les deseamos lo mejor y esperamos que su ausencia al menos se traduzca en un título para la selección".

Papel de las mundialistas. "Están haciéndolo muy bien. Ahora entran el momento más complicado del torneo, pero también es el reyo mayor. A lo que nosotras nos corresponde, deseando que se unan al trabajo y sean opciones de quebradero de cabeza para mí".

A la espera del primer triunfo. "Lo vivimos con tranquilidad, aunque sabiendo que es algo que necesitamos todos y todas. La única manera de enfocarlo es con trabajo diario, poniéndole énfasis y darle esa vuelta de tuerca extra a los detalles. Tenemos que intentar que los titulares que hay en la prensa en general nos hagan el menor ruido posible dentro. El trabajo es bueno y estamos tratando de pulir los detalles. Es cuestión de tiempo que llegue la primera".

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Granada. "Es un equipo que en casa ya consiguió una victoria muy importante, ante la Real Sociedad. A final de pretemporada sufrió ese cambio de entrenadora, pero el que está ahora era el segundo. Hay similitudes. Juegan con una línea de cinco y habrá que tratar de encontrar espacios. En última línea son poderosas físicamente y tendremos que controlarlas para que no nos hagan peligro".

Fuerte calor. "Veremos cómo influye. En Tenerife sufrimos una situación similar y nos adaptamos muy bien. Es un condicionante más, pero igual que en invierno hará frío. No hay que poner excusas y hay que enfocar el partido concentradas".

Millene. "Cada vez está mejor y va sumando minutos de calidad. Está adaptándose al ritmo alto que queremos trasladar en cada partido y a cada rival. Con ganas de verla de nuevo sobre el campo".

Reencuentro con Yohana. "Será un motivo de felicidad volver a vernos, sobre todo por las jugadoras, que comparten mucho más tiempo en el día a día. Desde mi rol anterior será un placer saludarla. Es una chica con una buena predisposición al trabajo. Después del partido le desearé lo mejor, durante nosotros buscaremos los tres puntos".