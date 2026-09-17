España sub-20 tiene a su killer... y el Deportivo espera por ella

Marisa García celebra su gol ante Portugal el pasado miércoles RFEF

España sub-20 mantiene el paso firme en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. De igual forma que lo hace su delantera, Marisa García. El combinado nacional ya tiene la mirada puesta en los cuartos de final que disputará este sábado ante Brasil en un partido en el que la jugadora del Deportivo y ‘9’ de la selección española buscará mantener su idilio goleador.

En los cuatro partidos ya disputados, acumula cuatro goles que la sitúan como máxima anotadora de la selección española, un mérito que por ahora comparte con Pau Comendador y Celia Segura. Y todos los tantos que llevan su firma comparten un patrón que demuestra que Marisa asume el papel de cazagoles como pocas jugadoras lo hacen. Sus dianas son de delantera pura, de futbolista inteligente que siempre está pendiente para recoger balones muertos en el área y enviarlos al fondo de la red.

El seleccionador David Aznar la citó con la intención de tener en el Mundial un perfil distinto y ganar con ella la capacidad de desatascar partidos merced a su olfato goleador. Partido tras partido, la atacante del conjunto blanquiazul está demostrando haber entendido a la perfección su papel.

Fue titular en tres de los cuatro partidos que disputó España hasta ahora. Solo partió desde el banquillo en el último duelo correspondiente a la fase de grupos, ante China. La selección española ya tenía certificado su pase a octavos de final y David Aznar optó por dar descanso a algunas de las titulares habituales. Marisa jugó 24 minutos y, por ahora, fue el único encuentro en el que no vio puerta. Además, contra Nueva Caledonia, a la que le marcó dos dianas, portó el brazalete de capitana ante la ausencia de Noe Bejarano.

Mientras España disfruta de su cazagoles particular, el Deportivo la echa de menos. Marisa todavía no ha podido debutar en esta temporada con el conjunto blanquiazul por su convocatoria con la selección española. La final del Mundial sub-20 está programada para el domingo 27 de este mes, de forma que si el combinado nacional cumple con su objetivo y se clasifica para la pelea por el título, la delantera blanquiazul se perderá hasta cinco jornadas más.

El Dépor todavía no ha sido capaz de ver puerta. Y aunque el regreso de Marisa no tiene por qué ser sinónimo de lo contrario, si la madrileña es capaz de dar un paso adelante en Liga F y ejercer de ‘killer’ como lo está haciendo en el Mundial, el equipo coruñés puede ganar una baza de oro para afrontar la temporada.

Fija en la medular

De la misma forma que ocurre con Marisa, Ainoa Gómez es otra de las jugadoras que se han ganado la confianza de David Aznar. La mediocentro blanquiazul, cedida por el Barcelona, ha sido titular en tres de los cuatro partidos del Mundial y es una de las piezas indispensables del equipo nacional.

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Mientras, las opciones reales de las que dispone Alberto Rodríguez en el centro del campo se redujeron con la lesión de Eva Alonso. La poca participación de Eva Dios, así como la convocatoria de Ainoa con España, convierten a Redru, Olaya y Paula Hernández en las únicas opciones del Dépor.

Con el regreso de Marisa y Ainoa, el Dépor ganará dos efectivas que además llegarán con ritmo competitivo. No obstante, que no estén en A Coruña hasta la novena jornada será buena noticia para la selección española.