El regreso de Barth eleva la competencia en la defensa

Merle Barth durante una sesión de entrenamiento RCDEPORTIVO

Merle Barth ya presenta su candidatura para ocupar uno de los dos puestos del centro de la defensa. Después de solucionar unas molestias en la planta del pie que arrastraba desde la campaña pasada, la alemana apunta a entrar en la convocatoria del próximo domingo para medirse al Granada (12.00 horas).

Con su regreso, Alberto Rodríguez gana además una efectiva para una posición en la que sus decisiones reflejan dudas. El técnico de Arteixo parece tener claro uno de los dos nombres propios: el de Adriana Ranera. La defensora cedida por el Barcelona ha sido titular en las tres jornadas de Liga F disputadas hasta ahora y sus actuaciones permiten pensar que así va a seguir siendo. No obstante, su acompañante ha variado. De hecho, la jugadora elegida para ubicarse a su lado no ha sido nunca la misma. Ante el Sevilla, Alberto se decantó por Elena Vázquez; contra el Costa Adeje Tenerife, por Carla Castiñeyras; y frente al Real Madrid, por Paula Novo.

El once del Deportivo empieza a tener a sus nombres propios Más información

Ahora, Merle Barth afronta su segunda semana entrenando con el grupo tal y como ha confirmado el entrenador blanquiazul. No entró en la convocatoria para recibir al Real Madrid y puede ser pronto para que salga titular contra el Granada, pero con ella, Alberto gana un perfil que hasta ahora no tenía.

La voz de la experiencia

Merle Barth afronta su segunda temporada en el Deportivo. Y lo hace con la responsabilidad de liderar a una plantilla llena de futbolistas jóvenes. En el pasado curso, la central germana acumuló un total de 2.029 minutos, consolidándose así como la central titular y dejando atrás un historial de lesiones que le impidió triunfar en el Atlético de Madrid.

Si Barth mantiene el nivel demostrado en el ejercicio 2025-26, son muchas las papeletas que reúne para recuperar la titularidad.