Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El once del Deportivo empieza a tener a sus nombres propios

Hasta siete jugadoras han repetido como titulares en las tres primeras jornadas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
14/09/2026 19:06
Olaya y Angeldhal disputan el esférico en el Dépor-Real Madrid del pasado viernes | moncho fuentes
Olaya y Angeldhal disputan el esférico en el Dépor-Real Madrid del pasado viernes | moncho fuentes
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Deportivo afrontó el inicio de Liga F con muchas caras nuevas en el vestuario, incluida la del entrenador, Alberto Rodríguez. Ahora, han pasado ya tres jornadas y el conjunto blanquiazul parece ir encontrando su sitio. Porque aunque su casillero tan solo refleja un punto, el logrado ante el Costa Adeje Tenerife en la segunda fecha, el camino elegido le acerca cada vez más a la victoria. Además, en una plantilla renovada, el técnico de Arteixo ha tenido que encontrar a su once ideal. Y después de tres jornadas, los datos reflejan que Alberto lo tiene claro con la mayoría de las posiciones.

Hasta siete futbolistas han firmado un pleno de titularidades: Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Adriana Ranera, Olaya Rodríguez, Espe Pizarro, Lucía Pardo y una Paula Hernández que ha dado la sorpresa. En su primera temporada en Primera División, la tinerfeña ha logrado hacerse un hueco en el Deportivo y demostrar que con ella sobre el verde el equipo coruñés mejora sus prestaciones.

Andrea Tarazona en el Dépor -Real Madrid

El Dépor pierde a Tarazona por un tiempo indefinido

Más información

No obstante, solo una de ellas ha disputado todos los minutos posibles (270). Esa es Olaya Rodríguez, capitana cuando no está Millene sobre el verde y uno de los pilares de este Dépor. Llamada a convertirse en líder a pesar de su juventud (21 años), se ha ganado la confianza total de su entrenador.

Le sigue muy de cerca Adriana Ranera, el principal baluarte defensivo de la escuadra herculina, con 268 minutos, solo dos menos que la mediocentro asturiana. La futbolista cedida por el Barcelona le ha venido al Deportivo como anillo al dedo y, a sus 21 años, ha asumido la responsabilidad de comandar al equipo desde atrás.

Freno por lesión

Es probable que, de no ser la lesión sufrida ante el Real Madrid –fractura en la costilla flotante derecha–, Andrea Tarazona compartiría pleno de minutos con Olaya.

La meta valenciana se había impuesto a Inês Pereira, pero ahora, mientras afronta su recuperación, se caerá de la lista que conforman las intocables de Alberto.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Olaya y Angeldhal disputan el esférico en el Dépor-Real Madrid del pasado viernes | moncho fuentes

El once del Deportivo empieza a tener a sus nombres propios
Bea Arrizado
Andrea Tarazona en el Dépor -Real Madrid

El Dépor pierde a Tarazona por un tiempo indefinido
Bea Arrizado
Alberto Rodríguez en el Dépor-Real Madrid

Alberto Rodríguez: "Tivemos dúas ou tres ocasións de gol e, se metes unha desas, podes ir polo empate"
Bea Arrizado
Dépor-Real Madrid

Crónica | La pólvora del Real Madrid basta para apagar al Deportivo (0-2)
Bea Arrizado