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Dépor Femenino

El Dépor pierde a Tarazona por un tiempo indefinido

La meta valenciana sufre una fractura en la costilla flotante derecha

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/09/2026 16:57
Andrea Tarazona en el Dépor -Real Madrid
Andrea Tarazona en el Dépor-Real Madrid
Javier Alborés
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La peor de las noticias del encuentro ante el Real Madrid fue el resultado. Al menos así era hasta la mañana de este sábado, en la que el Deportivo ha confirmado la gravedad de la lesión que sufrió Andrea Tarazona. La meta valenciana, que tuvo que abandonar el partido tras un golpe con Beerensteyn, sufre una fractura en la costilla flotante derecha.

El parte médico emitido por el club no especifica tiempo de recuperación, aunque sí detalla que Tarazona "estará unos días en reposo deportivo y, en función de su evolución, comenzará la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo".

Fue pasado el minuto 41 cuando el Real Madrid lanzó un contragolpe, con Beerensteyn como objetivo. El pase de Keukelaar se marchó largo y Tarazona no dudó en salir, con el infortunio de que la delantera neerlandesa le golpeó con su rodilla en un costado. La meta deportivista ya no pudo levantarse y tuvo que ser atendida por los servicios médicos. 

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La acción, además, obligó al conjunto blanquiazul a estar durante un minuto con una jugadora menos sobre el terreno de juego. Al ser la portera la que requirió atención médica, la elegida para salir fue Millene. Sin embargo, la norma no estuvo bien aplicada por parte de la colegiada del encuentro. Tal y como se estipula en el Manual Arbitral de la temporada 2026-27 del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en el que se recogen los cambios de reglas para la presente campaña, una jugadora no tiene la obligación de salir del terreno de juego si la guardameta y una jugadora de campo chocan y requieren atención médica.

El Deportivo se llevó doble castigo, con Tarazona como la peor parada. La guardameta intentó continuar, pero el dolor tras el golpe le impidió hacerlo y finalmente tuvo que ser sustituida por Inês Pereira.

La valenciana solo pudo disputar 41 minutos y, aunque encajó dos goles, sostuvo al equipo. Primero, al detener un penalti a Linda Caicedo cuando apenas habían discurrido siete minutos de partido; después, con varias intervenciones salvadoras que evitaron que la renta del conjunto blanco fuese mayor.

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