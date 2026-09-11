Previa | La magia está servida en Riazor

Millene ante Bella Andersson en el Real Madrid-Deportivo de pretemporada Real Madrid

Después de sumar el primer punto de la temporada el pasado domingo ante el Costa Adeje Tenerife (0-0), ahora el Deportivo busca alargar la racha y aumentar su renta. Lo tratará de hacer en el primer partido de la jornada 3 de Liga F, ante un Real Madrid que llega a Riazor después de sufrir el primer pinchazo de la temporada contra el Eibar (0-0). Precisamente, el encuentro que disputó el conjunto armero debe servir al Dépor como aliciente. El equipo comandado por Iñaki Goikoetxea realizó un ejercicio de resistencia que le valió para sumar un punto de oro que no todos van a lograr llevarse.

Hoy es turno de la escuadra blanquiazul de demostrar a toda la Liga F que Riazor puede convertirse en ese feudo en el que todo rival tendrá que sudar la gota gorda para llevarse algo positivo. No será fácil, sobre todo porque el empate ante el Eibar obliga al Real Madrid a rehacerse para ganar y disipar las dudas que generaron en la jornada anterior.

Tanto el equipo dirigido por Pau Quesada como el de Alberto Rodríguez llegan con bajas importantes. El técnico merengue no podrá contar, por segunda fecha consecutiva, con Felicia Schröder. La delantera sueca, una de las estrellas del Real Madrid, cumplirá hoy la sanción tras la tarjeta roja vista ante el Atlético de Madrid en la primera jornada liguera y que le acarreó dos encuentros de suspensión.

Alberto Rodríguez: "Tenemos que afrontar el partido con intención de hacerle daño al Real Madrid" Más información

Tampoco estarán Däbritz, Holmgaard, Athenea y Bruun, todas ellas por lesión; ni Laia López, Silvia Cristóbal, Noe Bejarano, Irune Dorado y Pau Comendador, que actualmente se encuentran en Polonia disputando el Mundial sub-20 con España.

Por ese mismo motivo pierde el Deportivo, por tercera fecha seguida, a Ainoa Gómez y a Marisa García. No estará Rivas por lesión. Además, Eva Alonso continúa con la recuperación de su lesión en el tobillo y Barth apunta a quedarse fuera una vez más, a pesar de dejar atrás sus molestias en la planta del pie. La alemana todavía no tiene el ritmo que requiere la competición, así que Elena Vázquez y Ranera ganan enteros para formar la pareja de centrales. Precisamente en esa línea defensiva será baja también una Carla Castiñeyras que vio la tarjeta roja en Tenerife.

Examen complicado

El Eibar puede ser para el Dépor el espejo en el que mirarse. Pero el conjunto herculino también puede encontrar en sí mismo un incentivo reciente. En pretemporada, las blanquiazules visitaron al Real Madrid y, aunque el encuentro terminó con victoria merengue (2-1), la escuadra de Alberto Rodríguez dejó sobre el terreno de juego la sensación de ser capaz de imponer su personalidad, aunque fuese por momentos.

Saber aprovechar esos instantes de superioridad, entender cuándo golpear y tener controladas a algunas de las jugadoras más determinantes de Europa será uno de los retos más complicados de la noche de hoy, pero también la única vía para sacar algo positivo.

Millene apunta a regresar a un once inicial del que estuvo alejada por molestias, mientras Redru gana papeletas para ser de nuevo la elegida para sustituir a la lesionada Eva Alonso. Mientras, en el Real Madrid, la batuta del ataque la asumirá una Linda Caicedo que se convertirá en el principal reto para la defensa blanquiazul. Esta noche, la magia está servida en Riazor.