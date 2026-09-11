Alberto Rodríguez: "Tivemos dúas ou tres ocasións de gol e, se metes unha desas, podes ir polo empate"
O técnico de Arteixo mostrouse orgulloso do esforzo realizado polo seu equipo ante o Real Madrid
Alberto Rodríguez valorou a capacidade de sufrimento do seu equipo e recoñeceu non estar preocupado pola falta de gol, aínda que asegura que porán o foco en tratar de resolvelo.
Valoración do partido. “Aínda teño a cabeza a momentar revolucións. Creo que no arrancamos mal, pero costounos un pouco a nivel de duelos na primeira metade. Lóxicamente co 0-2 o partido cambia, é outro partido distinto. Decidimos arriscar un pouco máis na presión. Buscamos un pouco máis arriba e emparellarnos a risco de saber que, cando perderamos un duelo, acabaríaamos probablemente na nosa área. Tivemos dúas ou tres ocasións claras de gol, e se metes unha desas, podes ir a polo empate. Pero quédome con que se deixaron todo no campo, apretamos ata o minuto 94”
Penalti e revisión, pero sin cambio. “Non quero entrar a valorar eso, nos pediamos que o agarrón era leve. A árbitra decidiu que era ostensible, así que nada que decir. Non queriamos quedarnos ca dúbida de que o vira nas imaxes”.
Errores propios nos dous goles. “Linda a campo aberto é das mellores xogadoras do mundo, en esa condución hacia dentro o ideal é estar máis cerca para tapar o tiro, pero as situaciones de campo aberto son moi difíciles de defender. O gol no saque de esquina Olaya dime que o bloqueo lle impide seguila. O Real Madrid traballa esas situacións e saleulles. O balón parado é importante no xogo”.
Preocupación pola falta de gol. “Preocupación non teño, teño ocupación en tratar de xerar máis. Cando temos ocasións quere decir que estamos no camiño correcto. Tratámolo con naturalidade, sabemos que non marcamos gol aínda, pero nos entrenamientos seguiremos poñendo o foco porque o gol é ese don tan deseado no futbol”.
Puntos. “Está claro que a nivel de puntos non temos as mismas situacións que a nivel de xogo. A alta competicion é así. Temos que resetear, correxir e reforzar. A partir de ahí o bo que ten o fútbol e que cada sete días dache unha nova oportunidade".
Tarazona. “Non tiven tempo de falar con ela. Comentáronme que foi un golpe nas costelas no man a man, agora faranlle probas e aí saberemos mais. Estaba nun moi bo nivel, xa o outro día en Tenerife foi a mellor do partido. Hoxe danos enerxía tras o penalti parado. Estou contento con todas as porteriras, tamén cas do filial e por suposto, con Inês. A competencia é boa e para min é complicado tomar decisións”.
Lucía Rivas, aire fresco. “Vexoa moi ben. Lucía ten esas situacións de un contra un, estábamos a ver que a Linda costáballe chegar ás xudas, entón, tratamos de explotar eso, pero despois o Real Madrid xa fai o cambio e neutraliza esa situación. En canto a Lucía e demais xogadoras, tanto do filial como do primero equipo, estou encantado, teñen moitísima frescura. Teñen que seguir crecendo e seguir tendo minutos de calidade”.