España sub-20 arrasa: Doblete de Marisa, goleada a Nueva Caledonia y billete para los octavos de final

Marisa celebra su gol en el primer partido del Mundial sub-20, ante Nigeria RFEF

La selección española sub-20, con las deportivistas Marisa García y Ainoa Gómez en sus filas, continúa con paso firme en el Mundial de Polonia. Esta vez, con una goleada ante Nueva Caledonia (11-0) que sirve al combinado nacional para certificar el pase a octavos de final a falta de disputar un partido correspondiente a la fase de grupos.

España, capitaneada por Marisa, no tardó en abrir la lata en un encuentro que se terminaría convirtiendo en una fiesta para la escuadra de David Aznar. Con las dos jugadoras del Deportivo sobre el terreno de juego, la Roja se hizo con el control desde el principio. Así fue que, aún no se había cumplido el minuto 10 cuando Pau Comendador ya ponía a España a los mandos.

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El segundo del día lo firmó precisamente la delantera del Dépor, Marisa. La madrileña, que actúa como cazagoles profesional, ejerció en Polonia como tal y remató, de primeras, un centro de Noa Jiménez para poner el 2-0. Antes de llegar al descanso y ya con el 4-0 en el electrónico –con tantos obra de Celia Segura y Alba Cerrato–, Marisa hizo su doblete particular con un trallazo que sirvió para batir a Aben. La segunda mitad no cambió el guion, ni tampoco hizo que España disminuyera su iniciativa, y el encuentro terminó con un 11-0 que demuestra la superioridad del conjunto español.

Con su doblete de ayer, Marisa firma ya tres dianas en el Mundial sub-20 y se coloca como la segunda máxima goleadora de la selección española, solo por detrás de Celia Segura (4). El próximo partido será el domingo, ante China (15.00 horas), con el reto de certificar el liderato del Grupo F.