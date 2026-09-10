Alberto Rodríguez: "Tenemos que afrontar el partido con intención de hacerle daño al Real Madrid"

Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

Nuevo reto para el Deportivo. Esta vez de altura. El Real Madrid visita Riazor (mañana a las 20.45 horas) y Alberto Rodríguez lo tiene claro: el equipo afronta el partido con ganas y con la "intención de hacerle daño", pero con el máximo respeto.

Estado del equipo. “Con muchas ganas después de ese punto sufrido la semana pasada en Tenerife, después de habernos quedado con diez. Creo que el equipo supo manejar esa situación de partido y nos refuerza, por supuesto que los puntos siempre refuerzan a nivel de trabajo. Y con esa idea vamos a este partido contra el Real Madrid, sabiendo que es un rival muy complejo, uno de los mejores equipos de Europa. Pero desde el respeto, `vamos con las máximas ganas de tratar de hacerle daño”.

Bajas además de Castiñeyras por sanción. “Está Eva quizás en la segunda fase ya de la recuperación de esa lesión de tobillo, y por otra parte Merle (Barth) empezó a entrenar con normalidad esta semana. Es cierto que le falta todavía un puntito de forma física, por llamarlo de alguna manera, pero estamos también contentas porque el equipo está trabajando casi al completo y eso a nivel de calidad de las tareas siempre nos da mucho más margen”.

Real Madrid. “Es un equipo muy difícil de parar, con muchísima verticalidad por fuera. Es un equipo que consiguió clasificarse para la Champions, entonces creo que eso lo dice todo. Pero, como le dije al grupo, creo que el trabajo está siendo bueno, que el trabajo diario nos refuerza y que con esa intención de hacerle daño es como tenemos que ir al partido, sabiendo que va a ser muy largo, de muchas situaciones o muchos momentos, seguramente en repliegue. También estoy seguro de que en otros momentos le podemos hacer daño al Real Madrid, y por supuesto, con la ayuda de la gente, que creo que nos dará un plus siendo en casa. Así que desde aquí hacer un pequeño llamamiento, llamar a la afición de alguna manera porque en esos momentos de agobio siempre te echan una mano y en esos momentos en que quizás tú estás con la inercia buena, siempre parece que ellos hacen que el pase sea más fácil o la situación de gol se vea más clara”.

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Partido de pretemporada ante el Real Madrid. “Nos conseguimos poner por delante, obviamente el Madrid es un equipo que por momentos te somete por la calidad individual y colectiva de las jugadoras, pero por otros momentos también supimos manejar bien el partido e instalarnos en campo contrario. Creo que esas son las líneas a seguir. Por supuesto que es un partido que hemos analizado y que sabemos que el Real Madrid también lo ha hecho. Tenemos que ver también lo que va sucediendo dentro del partido para tratar de ajustarnos lo antes posible y que las futbolistas puedan sentirse cómodas dentro de la dificultad que tiene el partido”.

Millene. “Ya sabéis que no me gusta mucho puntualizar en individualidades, como bien sabéis, e hice público, Millene tuvo unas molestias que le impidieron estar al 100%. Ahora ya está recuperada, cada vez va acumulando más minutos, tanto de entreno como minutos de buena calidad de entrenamiento. Por supuesto que es una futbolista muy importante para nosotros, tanto a presente como a futuro de esta liga. Con esa predisposición encaramos el partido y sabiendo que ella va a tener un rol importante”.

Mejoría del equipo. “Todavía van dos partidos, pero del partido contra el Sevilla con respecto a Tenerife, cada vez estamos mejor instaladas en el encuentro, cada vez lo hacemos antes, y creo que cada vez el equipo también siente que a nivel de duelos, a nivel de estar en el partido, nos estamos haciendo más compactas, más incómodas. Por nuestra manera de jugar, somos un equipo que tiene que trabajar mucho a nivel defensivo. El equipo también se está adaptando un poco a esas ideas que tenemos como staff, entonces todo ese engranaje, por supuesto, por mucho que lo trabajes en pretemporada, al final los partidos son los que te dan la realidad, son los que te dan esos momentos también de saber sufrir, dependiendo del marcador que estés manejando. Ahí estamos creciendo. También estamos tratando de llevar las tareas un poquito por ahí, así que esa es nuestra línea a seguir, por supuesto con el inconformismo de ser cada día mejores y más peligrosas para los rivales”.