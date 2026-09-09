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Dépor Femenino

Inês Pereira: "Me encantó el Everton, pero yo quería estar aquí porque me enamoré del club, de la ciudad y de la gente"

La meta lusa fue presentada como jugadora del Deportivo y reconoció vivir un proceso complicado antes de llegar a un acuerdo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
09/09/2026 12:57
Presentación de Inês Pereira
Presentación de Inês Pereira
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Presentada por tercera vez, pero esta vez de forma definitiva. Inês Pereira (Sintra, Lisboa, 1999) reconoció sentirse muy contenta después de unas semanas complicadas, en las que llegó a dudar si firmar con el Deportivo sería posible.

Antes de dar la palabra a la meta lusa, Kevin Cabado quiso agradecer su predisposición: "Le agradecemos a ella y al Everton la predisposición. Hoy está aquí por todo lo que quiere al Dépor y por la sinergia que ha habido. Ya la conocéis, portera internacional. Ojalá este año la volvamos a tener en el Mundial. Mejor portera de Liga F hace dos años y el año pasado gran temporada".

Tras el director deportivo, Inês Pereira explicó cómo se dio su fichaje definitivo, así como sus primeras semanas en el equipo.

Proceso previo a firmar con el Dépor: "Lo llevé mal, con mucha ansiedad. Yo decía que me quería quedar en el Dépor, pero mi club era el Everton. Hasta el final pensé que no iba a venir, que me tenía que quedar allí. El proyecto del Dépor es muy bueno. Me enamoré del club, de la ciudad, de la afición. Yo me siento en casa, estoy cerca de mi familia, de mi novia, así que esto es juntar lo mejor de los dos mundos. Estoy muy contenta de estar aquí".

Acuerdo: "En el proceso hablé mucho con Kevin, siempre era casi, casi, casi... Pero el día nunca llegaba. El día que mi representante me dijo que firmábamos, ya miré vuelos para irme de Liverpool y venirme a A Coruña. Quiero aportar muchas cosas al equipo".

Partido con el Everton: "Las semanas en el Everton fueron buenas. Intenté estar positiva y aprender. Me encantó el equipo, la calidad del club y lo que aporta a las jugadoras. Pero yo quería estar aquí. Lo que aprendí allí quiero traerlo aquí. La publicación en Instagram fue para dejar a la gente con dudas (risas)".

Competencia con Tarazona: "Siento que estoy trabajando bien y Tara también lo está haciendo bien. Sé que mi objetivo es jugar. No le voy a poner la vida fácil. Es bueno tener competencia entre nosotras. Voy a ser egoísta, quiero jugar. El día que no quiera hacerlo, dejaré el futbol".

Revolución en la plantilla: "Fue raro porque estaba acostumbrada a otra gente, pero tenemos un equipo con jugadoras experimentadas y otras jóvenes. El grupo está muy unido. A veces es necesario tener nuevos aires. El club lo necesitaba, nosotras también y el staff también. En general, está siendo muy bueno, podemos seguir creciendo y haciendo cosas mejores. La gente joven nos aporta otras cosas".

Alberto Rodríguez: "Alberto es un entrenador muy bueno en el sentido de que sabe muy bien lo que necesitamos nosotras, lo que necesita el equipo. Estamos intentando jugar mucho más. Me alegro de crecer con él porque el año pasado ya vivimos muchas cosas. Poder seguir viviéndolas este año es bonito".

Real Madrid: "Ojalá jugar. Venimos trabajando mucho y bien. Va a ser muy disputado, pero en Riazor todo puede pasar. Nuestro objetivo es sumar los tres puntos. Tienen extremos muy rápidas, jugadoras con mucha calidad. Está mi amiga de la selección Andreia Jacinto, que tiene una calidad brutal. Pero nosotros también tenemos buen equipo, con la afición que tenemos pueden pasar cosas muy guapas. Va a ser un partido muy disputado.

Nueva normativa, 5 segundos para sacar: "Ya maduré, soy una Inês distinta. Madure, aunque sea un poquito. Hay que adaptarse, voy a intentar perder tiempo de otras maneras, pero siempre dentro de las reglas".

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