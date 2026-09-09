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Dépor Femenino

El exentrenador del Dépor, Fran Alonso, ya tiene nuevo equipo

El técnico madrileño vivirá una nueva experiencia en la Primera División de Suecia

Bea Arrizado
Bea Arrizado
09/09/2026 16:31
Fran Alonso, nuevo entrenador del Rosengård
Fran Alonso, nuevo entrenador del Rosengård
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El pasado 16 de abril, el Deportivo hacía oficial que Fran Alonso dejaría de ser entrenador del conjunto coruñés a final de temporada. Después de una campaña y media, el madrileño puso fin a su etapa como blanquiazul para buscar nuevos retos. No se conocía su destino hasta ahora: el técnico madrileño pone rumbo a Malmö (Suecia) para entrenar al Rosengård.

De esta forma, Alonso firma por uno de los equipos más exitosos del fútbol femenino sueco merced a 14 títulos de liga. No obstante, el Rosengård no levanta el trofeo correspondiente al torneo doméstico desde 2022. También tiene en sus vitrinas 6 Copas y 4 Supercopas.

El madrileño recala en el conjunto sueco con la temporada a medias y con el objetivo prioritario de salvar la categoría. El equipo de Malmö ocupa el duodécimo puesto con catorce puntos. Solo el Norrköping, con trece, y el Uppsala, con seis, empeoran sus cifras.

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Fran Alonso ya sabe lo que es llegar a un club en peligro. Recaló en el Deportivo a finales de noviembre de 2024, con el equipo en una situación delicada después de sumar solo 6 puntos de 30 posibles y ocupando uno de los dos puestos de descenso. El combinado herculino, ya con Alonso a los mandos, logró la salvación en la penúltima jornada.

En la temporada 2025-26, el club subió la exigencia. La permanencia no era suficiente, de forma que el equipo estaba obligado a dar un paso adelante en Liga F y codearse con la media tabla. Sin embargo, el Dépor rindió por debajo de las expectativas y tan solo sumó cuatro puntos más que en el curso anterior, que le valieron para ser decimosegundo.

Ahora, Fran Alonso emprende una nueva aventura con la misión de mantener a un histórico en Suecia en la máxima categoría.

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