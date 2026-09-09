El exentrenador del Dépor, Fran Alonso, ya tiene nuevo equipo

Fran Alonso, nuevo entrenador del Rosengård FC Rosengård

El pasado 16 de abril, el Deportivo hacía oficial que Fran Alonso dejaría de ser entrenador del conjunto coruñés a final de temporada. Después de una campaña y media, el madrileño puso fin a su etapa como blanquiazul para buscar nuevos retos. No se conocía su destino hasta ahora: el técnico madrileño pone rumbo a Malmö (Suecia) para entrenar al Rosengård.

De esta forma, Alonso firma por uno de los equipos más exitosos del fútbol femenino sueco merced a 14 títulos de liga. No obstante, el Rosengård no levanta el trofeo correspondiente al torneo doméstico desde 2022. También tiene en sus vitrinas 6 Copas y 4 Supercopas.

El madrileño recala en el conjunto sueco con la temporada a medias y con el objetivo prioritario de salvar la categoría. El equipo de Malmö ocupa el duodécimo puesto con catorce puntos. Solo el Norrköping, con trece, y el Uppsala, con seis, empeoran sus cifras.

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Fran Alonso ya sabe lo que es llegar a un club en peligro. Recaló en el Deportivo a finales de noviembre de 2024, con el equipo en una situación delicada después de sumar solo 6 puntos de 30 posibles y ocupando uno de los dos puestos de descenso. El combinado herculino, ya con Alonso a los mandos, logró la salvación en la penúltima jornada.

En la temporada 2025-26, el club subió la exigencia. La permanencia no era suficiente, de forma que el equipo estaba obligado a dar un paso adelante en Liga F y codearse con la media tabla. Sin embargo, el Dépor rindió por debajo de las expectativas y tan solo sumó cuatro puntos más que en el curso anterior, que le valieron para ser decimosegundo.

Ahora, Fran Alonso emprende una nueva aventura con la misión de mantener a un histórico en Suecia en la máxima categoría.