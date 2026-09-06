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Dépor Femenino

El 1x1 del Tenerife-Dépor: Tarazona y Ranera se hacen grandes

La guardameta aguantó el chaparrón final con buenas intervenciones

Bea Arrizado
Bea Arrizado
06/09/2026 15:58
Ranera y Tarazona en el Tenerife-Dépor
Ranera y Tarazona en el Tenerife-Dépor
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Estas son las notas de las jugadoras del Deportivo tras el empate ante el Tenerife (0-0).

Andrea Tarazona (7). Volvió a ser titular por delante de Inês Pereira y lo justificó con una gran actuación. En el tramo final, sostuvo a un Dépor con una jugadora menos.

Daniela Caracas (5). Mantuvo a raya las internadas de Aleksandra Zaremba e hizo valer su físico para desarticular los contragolpes del Tenerife. Poco en ataque.

Adriana Ranera (7). Jerarca a pesar de su juventud. Actuó en la izquierda, lideró la defensa e hizo valer su contundencia, sobre todo en el tramo final del partido.

Carla Castiñeyras (4). No estaba firmando un mal debut, pero pecó de novata y dejó al equipo con una menos en el minuto 85. 

Vega Montesinos (6). Se estrenó como titular y firmó un buen partido. Frenó a Marina Martí y buscó incorporarse al ataque.

Olaya Rodríguez (6). Mediocentro incombustible. Se multiplicó y buscó que el equipo llegase al área rival. Cada vez asume más galones.

Paula Redruello (6). Ante la lesión de Eva Alonso, Alberto Rodríguez apostó por su titularidad. Manejó bien los tiempos del partido y mantuvo al equipo ordenado.

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Paula Hernández (6). En el regreso a la que fue su casa, firmó una buena actuación. Recorrió kilómetros para aportar contundencia al equipo.

Michi Apóstol (5). De más a menos. Empezó muy activa y buscó varios uno contra uno, pero se fue apagando con el paso de los minutos.

Espe Pizarro (5). Dejó destellos de la gran jugadora que es, pero no logró entrar demasiado en juego. Remató todo lo que pudo, pero sin éxito.

Lucía Pardo (6). Jugó e hizo jugar al equipo. Bajó para ayudar al equipo a progresar, pero en área rival se encontró demasiado sola.

Los cambios

Millene Cabral (6). Una revulsiva de oro. El Dépor necesita su mejor versión para crear más peligro en ataque.

Paula Monteagudo (4). No logró incidir demasiado en el partido.

Sofi Domínguez (6). Demostró calidad y ofreció piernas frescas.

Karla Bermejo (s.c.). Debut de la delantera del filial, sin tiempo.

Paula Novo (s.c.). Entró en la recta final.

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