Crónica | El respeto firma las tablas entre Tenerife y Deportivo (0-0)

Tenerife-Dépor Abanca Costa Adeje Tenerife

El Dépor consiguió un punto. Y todo lo que fuese regresar de las Islas Canarias con algún tanto era buena noticia. Por ser el Tenerife un equipo mucho más estable, por ejercer el Deportivo como visitante en uno de los feudos más complicados de la categoría y por estrenar el casillero. El combinado entrenado por Alberto Rodríguez volvió a dejar sensaciones de que ha escogido el camino correcto, así como de que el proyecto tiene brotes verdes. Pero siguen siendo insuficientes para ganar. El 0-0 es el reflejo de un partido sin apenas ocasiones, en el que el respeto entre ambos equipos se impuso a todo lo demás. Ni siquiera la expulsión de Casti en el minuto 85 hizo que el resultado se moviese.

Atrás quedaron esos quince primeros minutos de desconexión que le costaron al Deportivo los puntos ante el Sevilla. En el Heliodoro Rodríguez, el conjunto blanquiazul se plantó dispuesto a complicarle las cosas a un Tenerife que llega a la temporada 2026-27 después de firmar en el pasado curso un cuarto puesto histórico. Sin apenas bajas de peso con respecto a la anterior campaña y con fichajes de renombre como el de Natalia Padilla, el equipo tinerfeño partía con ventaja en el partido. Pero el Dépor se encargó de igualar la balanza desde los primeros minutos merced a la intensidad y una lectura del juego comandada por Lucía Pardo. La de Outeiro de Rei, ubicada en punta, se convirtió en la principal referencia del Dépor merced a sus apariciones entre líneas y su calidad técnica para descargar siempre con acierto.

Alberto Rodríguez palió la ausencia de Eva Alonso, con un esguince de tobillo, con Redru. Y la mediocentro asturiana le hizo ver desde bien pronto que su decisión había sido la acertada. Manejo del tiempo y control del partido al servicio del equipo.

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Ni Tenerife ni Dépor quisieron asumir demasiados riesgos. En juego había tres puntos que permitían a los dos equipos estrenar sus casilleros particulares después de sufrir sendas derrotas en la primera jornada. La escuadra coruñesa buscó compensar la estabilidad del proyecto tinerfeño con energía. Y lo logró hasta el punto de decantar la balanza hacia su lado en los primeros 20 minutos. Porque ese fue el tiempo que necesitó el Costa Adeje para recuperar su esencia: agresividad y portería rival entre ceja y ceja.

El paso adelante del conjunto isleño no amedrentó al Deportivo. Al contrario. Con Castiñeyras y Ranera conformando una pareja de centrales llena de juventud (media de edad de 19 años), se plantó en defensa, sabedoras las once jugadoras de que en el Heliodoro habría muchos momentos de apretar los dientes. Sobre todo con los contragolpes lanzados una y otra vez por Marina Martí, Padilla, Quiles y compañía.

Al Deportivo no le quedó otra que cerrar líneas y capear lo que se quedó en un intento de temporal. El respeto, quizás excesivo, entre ambos equipos privó a la primera mitad de las ocasiones y sobre el terreno de juego se reflejó un juego plano, que apenas encontró alguna tímida incursión por las bandas. Marina Martí para el Tenerife por el flanco derecho, con Vega como principal obstáculo; Michi Apóstol para el Dépor, con Aleksandra como estorbo.

Estrenar el casillero de puntos era premio suculento. Y seguramente fuese ese el principal motivo que impulsó a los dos equipos a esperar al error del rival y no tomar la iniciativa. Eso, sumado a las imprecisiones propias del inicio de temporada, convirtió a Noelia Ramos y a Tarazona en espectadoras de una batalla que se libraba lejos de sus áreas.

De un arreón a otro

Fue el Deportivo el que demostró, tras el paso por vestuarios, que tenía más ganas de llevarse los puntos y poco a poco fue ganando presencia en campo rival. Además, Alberto Rodríguez tenía en el banquillo una bala de peso que no tardó en agotar: Millene Cabral entró en el minuto 62 para convertirse en el mejor arma ofensiva del conjunto coruñés. Casualidad o no, en la primera acción tras su entrada, llegó la ocasión más clara del partido, aunque obra de Lucía Pardo con un tiro lejano, pero tan ajustado, que complicó a una Noelia Ramos que envió el esférico a córner. Eran los primeros minutos oficiales de Millene y Pardo como socias. Y no tardaron en hacer diabluras. La de Porto Alegre rompió a la espalda y la de Outeiro de Rei le filtró un pase perfecto para que Ramos tuviese que actuar por segunda vez en apenas dos minutos.

Del arreón ofensivo del Deportivo se celó el Tenerife. Así que las chicharreras buscaron replicarlo. Varios balones a la espalda y unos pequeños desajustes en el bloque del equipo coruñés sirvieron a las locales para pisar terreno enemigo, pero sin claridad.

Ejercicio de resistencia

Y los cambios, tanto de Yerai Martín como de Alberto Rodríguez, dejaron claro que ambos querían los tres puntos. Pero más todavía ansiaban no perder el punto que ya tenían en su poder con el 0-0. La victoria parecía depender más de un error del rival que de un acierto propio. Y a punto estuvo de torcerse todo en el minuto 85. Castiñeyras, que había visto la cartulina amarilla en la primera mitad, no supo frenar a Padilla de la forma correcta y Ainara Acevedo no lo dudó: segunda tarjeta y a la calle. Su expulsión le dio alas al Tenerife y, solo un minuto más tarde, Padilla obligó a Tarazona a hacer la parada del partido.

Tocaba apretar los dientes, minimizar riesgos y hacer un ejercicio de resistencia que permitiese regresar a A Coruña con un punto. Y fue ahí cuando Ranera ejerció de jerarca a pesar de su edad; Tarazona justificó su segunda titularidad consecutiva y el Deportivo hizo valer el orden defensivo para mantener el 0-0 hasta el final. Unas tablas que permitieron a ambos equipos estrenar su casillero.