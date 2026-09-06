Confirmada la lesión de Eva Alonso: esguince de tobillo

Eva Alonso en una sesión de entrenamiento de pretemporada Javier Alborés

Primero lo confirmaron las muletas que portó durante esta semana; luego Alberto Rodríguez hizo lo propio en la rueda de prensa previa al partido frente al Costa Adeje Tenerife. Y en la mañana de este domingo, fue el propio club el que ratificó con el parte médico la lesión de Eva Alonso.

La mediocentro del Deportivo, que fue titular en la primera jornada de Liga F ante el Sevilla, sufre un esguince del complejo lateral externo de su tobillo izquierdo. No obstante, la entidad blanquiazul no ofrece tiempo de recuperación, sino que detalla que será su evolución en los próximos días la que marque su regreso a los entrenamientos.

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Alonso sufrió la lesión el pasado sábado en Riazor, en el partido frente al Sevilla. Estuvo a punto de abandonar el terreno de juego hasta en dos ocasiones, pero finalmente las molestias no parecían ser suficientes como para obligarla a pedir el cambio. Disputó 88 minutos con aparente normalidad, pero ya cuando finalizó el duelo, sus gestos no invitaban al optimismo.

El Deportivo disputa hoy la segunda jornada liguera y tendrá que hacerlo sin una Eva Alonso que apunta a convertirse en uno de los pilares del centro del campo blanquiazul. Para medirse ante el Costa Adeje Tenerife, Alberto Rodríguez opta por Redru para cubrir la vacante que deja la madrileña.

Tampoco estarán hoy Merle Barth, ya en el tramo final de su recuperación, ni Ainoa Gómez y Marisa García, convocadas con España sub-20 para disputar el Mundial de la categoría. Aunque la ausencia que más sorprende en la convocatoria del conjunto blanquiazul es la de Lucía Rivas, de la que no hay ningún parte médico que invite a pensar en una lesión de gravedad.