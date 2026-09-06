Alberto Rodríguez: "Es un punto que valoramos mucho porque el equipo ha hecho un trabajo muy bueno"

Alberto Rodríguez en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

Alberto Rodríguez no pudo esconder su alegría por empatar en el Heliodoro ante el Tenerife. El técnico del Deportivo reconoció que suman un "buen punto" que valoran mucho por la dificultad del partido y del escenario.

Empate. “Fue un partido muy táctico, muy de ir encontrando situaciones de jugadora libre a lo largo del partido. Aun así, ya preveíamos que iba a ser un partido muy cerrado. Creo que en la segunda parte salimos bien después de los ajustes, pero lógicamente en la parte final ya el Tenerife estaba empezando a empujar y, encima, justo nos quedamos con diez. Tocó sufrir, tocó esforzarse mucho. Creo que es un buen punto, un punto que valoramos mucho. Estamos muy contentas”.

Sin marcar. “Yo no diría que faltó suerte. Hicimos mucho esfuerzo en la presión, entonces quizás sí que nos faltó frescura en el último pase. Creo que en la segunda parte, poquito antes de la expulsión, que ahora mismo no tengo el minuto en la cabeza, sí que estábamos empezando a encontrar las situaciones que queríamos, sobre todo por fuera. Pero bueno, nos faltó materializarlas. Cuando viene la expulsión, lógicamente, nos condiciona el tramo final del partido”.

Próximo partido. “Mañana descansamos. El equipo ha hecho un trabajo muy, muy bueno y de muchos esfuerzos repetidos durante bastantes minutos, aun encima con ese descuento largo. Entonces, pues sí, nos queda limpiar la mente, celebrar un poquito de aquí a A Coruña y ya a partir del martes preparar el partido del Real Madrid”.

Ajustes para quitar la posesión al Tenerife. “Teníamos previsto ajustarles desde intermedias, que fue el planteamiento inicial del partido. Sí, es cierto que nos estaba costando mucho porque obligaban a nuestras extremos a estar muy lejos de ese salto. Entonces decidimos ajustarlo con las jugadoras de dentro. No hubo muchísimas oportunidades de poder robarles, pero sí que me dio la sensación, al menos desde el banquillo, de que el Tenerife se sentía más amenazado o con un poquito más de responsabilidad y que si se equivocaba podía perder la pelota. Eso nos hizo ir un poquito más alta en la presión, poco a poco ir encontrándonos mejor en campo contrario y ahí vinieron esa serie de dos, tres robos en tres cuartos. Valoro mucho que el equipo supiese interpretar bien en el campo. También el Tenerife nos iba desajustando con las alturas, sobre todo las jugadoras de fuera. Fue un partido bastante táctico por los dos lados y creo que las jugadoras, sobre todo en el minuto a minuto del partido, en nuestro caso pudimos ajustarlo bien y once contra once creo que estábamos ahí bastante cómodas.

Temperaturas altas. “Es difícil. Llegamos ayer y tuvimos sesión de entrenamiento, pero justo estaba más o menos nublado, entonces el clima era más parecido al de A Coruña. Lógicamente, con las pausas de hidratación, se va neutralizando un poquito, pero sí es cierto que en el último tramo del partido, el Tenerife, también con la gente de aquí, te aprieta, te empuja. Ahí las emociones son mucho más difíciles de gestionar, el oxígeno tarda más en llegar y sí que quizás lo empezábamos a notar cuando nos quedamos con diez”.

Jugar con una menos. “La situación de once contra diez ya es un cúmulo de circunstancias, no solo el clima, sino que el Tenerife ya te mete atrás, ya sabes que va a ser muy difícil salir. Sufrimos un poquito, pero creo que en el centro lateral el equipo defendió bien, conseguimos despejar bien y sobre todo que los despejes no tuviesen continuidades. El cortar ese ritmo del Tenerife en los minutos finales fue una de las claves para llevarse este valioso punto”.

Claves a mejorar. “Esas situaciones de las que hablábamos de ese último pase. Al final, es lo más difícil en el fútbol, la finura del pase previo al gol. Creo que el aprendizaje que nos llevamos del día del Sevilla, conseguimos ajustarlo hoy mucho mejor, entonces es un refuerzo positivo para el equipo. Esta visita es difícil, Tenerife es un equipo complicado, que en su casa, en situaciones de partido, te acaba empujando. Creo que el equipo supo madurar ese punto, supo trabajar desde la calma más o menos tensa del 11 contra 10. Ahora nos viene el Real Madrid, un equipo potente que en muchos momentos seguramente nos domine o nos meta en nuestro campo. Creo que esta parte final del partido de hoy es un aprendizaje muy valioso para llevarlo al partido del viernes”.

Juventud del equipo. “Yo lo veo como una fortaleza, tienen muchísima energía entrenando, tienen muchísima predisposición al trabajo, a la corrección, al ser un equipo de verdad, y eso se palpa en las propias tareas del día a día. Para mí es un refuerzo positivo el hecho de contar con esa juventud y, lógicamente, tenemos que ir canalizándola poco a poco, como se vio hoy, pero estoy muy contento con la predisposición al trabajo de todas. Seguramente esté siendo injusto con alguna de ellas, con las que menos minutos tienen. Pero este es el camino. Como el caso de Karla. Yo no le regalé nada. Intento no regalar nada a nadie, sino tratar que los merecimientos tengan cabida en el terreno de juego y, aun así, seguramente me equivocaré en ocasiones, pero creo que esta es la línea que tenemos que seguir”.