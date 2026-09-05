Previa | El Dépor afronta en Tenerife su primera salida del curso

Lucía Rivas ante Raquel en el Dépor-Sevilla Carlota Blanco

El debut en Liga F quedó atrás. La derrota ante el Sevilla ya ha pasado y ahora, al Deportivo, le toca levantar la cabeza en un escenario que apunta a convertirse en un infierno para todos los equipos que ejerzan de visitante: el Heliodoro Rodríguez López, feudo del Costa Adeje Tenerife (mañana, 12.45 hora peninsular). Además, el conjunto dirigido por Yerai Martín afronta su estreno particular ante su gente. Y tanto jugadoras como cuerpo técnico ya han manifestado que uno de los objetivos principales de la temporada es convertir su estadio en un fortín.

El Deportivo, que se entrenó hoy en tierras tinerfeñas, llega al duelo de esta mañana con tres bajas sensibles: Ainoa Gómez, Marisa García y Eva Alonso. Las dos primeras, que también se perdieron el partido frente al Sevilla, ya están en Polonia, donde disputarán con la selección española sub-20 el Mundial de la categoría. Mientras, la mediocentro madrileña cayó lesionada en la primera jornada liguera, aunque todavía no hay parte médico.

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Pero no todo son malas noticias para la escuadra comandada por Alberto Rodríguez. El técnico de Arteixo recupera a una Millene que no pudo participar el pasado sábado por unas molestias, pero que esta semana ya entrenó con normalidad. Quizás todavía sea pronto para que parta de inicio, pero poder contar con ella ofrece al Dépor un recurso de oro, aunque sea desde el banquillo.

Llega como incógnita Merle Barth. La central alemana se perdió la pretemporada, así como la jornada 1, por unas molestias en la planta del pie que arrastraba desde el curso pasado. Esta semana se reincorporó al grupo, pero la falta de ritmo puede ser el principal inconveniente a la hora de sumarse a la convocatoria.

Mañana de reencuentros

Tenerife y Deportivo buscarán estrenar su casillero de puntos después de caer derrotados ante Barcelona (5-0) y Sevilla (0-1) respectivamente. Pero ese no será el único componente que agitará el duelo. Los reencuentros pondrán el ingrediente sentimental.

En el bando deportivista estará Paula Hernández que, aunque llegó directa desde el filial tinerfeño, afronta un partido especial, tal y como reconoció en su presentación: "Conozco a gran parte del primer equipo. Lo afronto con ganas de estar en casa y mucha ilusión".

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Con la elástica del Costa Adeje y dispuestas a amargar la visita del equipo herculino en lo deportivo estarán Carlota Suárez y Henar Muiña. La delantera que pasó por A Coruña en la temporada 2022-23 vive su segunda temporada en Tenerife, aunque será la primera vez que se mida al Dépor. Más emotivo, si cabe, será para Henar. La asturiana salió del conjunto coruñés al finalizar la campaña pasada tras cuatro cursos como blanquiazul, además de ejercer como una de las capitanas. Y mañana, se verá las caras con algunas de las que fueron sus compañeras, pero sobre todo, con el equipo que un día fue su casa.