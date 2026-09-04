Alberto Rodríguez: "Millene ya entrenó con normalidad, pero hay algunas jugadoras entre algodones"

Alberto Rodríguez da una indicación en un entrenamiento del Deportivo femenino Javier Alborés

Después de la derrota ante el Sevilla en la primera jornada de Liga F, el Deportivo afronta el duelo contra el Costa Adeje Tenerife (domingo, 12.45 hora peninsular) como un nuevo reto para estrenar su casillero. Alberto Rodríguez valoró en la rueda de prensa previa el estado de la plantilla y reconoció que hay algunas jugadoras entre algodones, sobre todo una Eva Alonso que esta semana tuvo que portar muletas.

Estado de la plantilla. "Bien. Tuvimos días para preparar el partido. Nos tocó una semana larga dentro de lo que es el fútbol. Ajustamos situaciones del partido del Sevilla y, a priori, el Tenerife es un equipo con una idea muy clara de juego, con línea de cinco. Tenemos claro lo que nos podemos encontrar. Tenemos ganas de que llegue el partido y poder sumar puntos en esta temporada".

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Conectarse desde el principio. "Está claro que el inicio (ante el Sevilla) no fue bueno. Para mí, como entrenador, son muy importantes los partidos que ocurren dentro de los partidos porque crees que el rival va a hacer una cosa y, al final, que una jugadora juegue más alta o más baja de lo que tú tenías previsto, desajusta la presión. Fue lo que ocurrió el otro día. Sabemos que tenemos que arrancar mejor el partido, es uno de los puntos en los que pusimos atención durante la semana".

Plantilla renovada. "Ha sido un proceso bastante natural, al menos por mi parte. Yo también soy un entrenador nuevo. Le veo la ventaja de que partimos casi todo el mundo de cero. De esa forma, el primer mensaje que recibe el equipo ya es la nueva idea. Con confianza de que, a medida que se acumulen sesiones de entrenamiento, todo vaya a ir más ensamblado. El rival nos va a sentir así".

Claves para ganar al Tenerife. "Es un equipo con una idea muy clara de juego. Yerai ya estaba el año pasado y el grueso de la plantilla lleva años en el equipo. Juegan con una línea de cinco bastante marcada. El trabajo de esta semana fue enfocado por ahí. Es un equipo bastante enfocado en la presión, así que fuimos trabajando esos matices, las tareas fueron enfocadas a hacerles daño. Tampoco quiero darles muchas pistas. Queremos que el Tenerife no nos haga daño".

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Millene. "Ya entrenó con normalidad durante la semana. Es una jugadora más para que yo pueda elegir en la convocatoria. Como plantilla estamos listas".

Resultado adverso en el debut. "Si tuviese que definirlo en una palabra, diría naturalidad. Les digo mucho a las futbolistas que nuestro peor día y nuestro mejor día se tienen que parecer mucho y dentro del partido nuestro mejor momento y nuestro peor momento se tienen que parecer mucho. El otro día no sucedió. Estamos en el camino de que eso no vuelva a pasar, pero por otro lado, es la primera jornada. Cada jornada se afronta como un reto nuevo y único con la experiencia acumulada de la semana anterior. Soy una persona bastante transparente con ellas, ellas saben que si hay algo que corregir, se corrige desde lo natural. Igual que si me equivoco yo. Lo afrontamos con naturalidad, sabiendo que el inicio del otro día no se puede volver a repetir"

Voz tomada por echar muchas broncas. "No (risas). Soy una persona bastante activa en las tareas y como ya estamos hacia final de semana, lo sufro un poco".

Eva Alonso y Barth. "Hay algunas jugadoras entre algodones. Eva es una de ellas. Estamos esperando un parte médico a ver qué nos puede decir. Y por otro lado, Merle (Barth) que arrastraba desde el año pasado esas molestias en un pie, esta semana ya se reincorporó al grupo, así que sumando efectivos para que la plantilla pueda competir mejor durante la semana y eso nos permita afrontar mejor los partidos".