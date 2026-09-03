Un Deportivo-Real Madrid sin la estrella merengue y con una duda blanquiazul por lesión

Felicia Schröder celebra uno de sus goles en el Real Madrid-Atlético de Madrid Real Madrid

La tercera fecha de Liga F le depara al Deportivo uno de los huesos duros de la competición doméstica: el Real Madrid. De hecho, el conjunto dirigido por Pau Quesada está llamado a ser el rival que le dispute el trofeo al todopoderoso Barcelona. El partido entre el equipo coruñés y el madrileño será el encargado de abrir la jornada 3, el viernes 11 de septiembre a las 20.45 horas en Riazor y, aunque todavía quedan ocho días para la cita, las buenas noticias para Alberto Rodríguez ya han comenzado a llegar: el Real Madrid visitará el feudo herculino sin una de sus mayores estrellas, Felicia Schröder.

Las consecuencias del derbi madrileño, celebrado en la jornada inaugural en el Estadio Alfredo Di Stéfano, favorecen ahora al Deportivo. El combinado merengue se llevó la victoria (3-2) con un doblete de Schröder y un tanto de Toletti que bastaron para superar las dos dianas de Jensen. La sueca, que recaló en el Real Madrid en este mercado estival, fue protagonista por su juego, pero también por convertirse en la primera jugadora en ser expulsada en la temporada 2026-27.

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En el minuto 55, la delantera merengue le propinó una patada a Rosa Otermín desde el suelo, sin balón en juego. El cuerpo técnico del Atlético de Madrid solicitó la revisión del FVS Challenge y la colegiada, Alicia Espinosa, no dudó en mostrarle la roja directa por su conducta antideportiva.

La sanción se convierte en una buena noticia para el cuadro deportivista: dos partidos de suspensión por "producirse de manera violenta al margen del juego., no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido". Así que Schröder no estará ante el Eibar (este domingo a las 20.30 horas), ni tampoco contra el Deportivo.

La delantera sueca ha caído de pie en la Liga F. Al menos en lo que al juego deportivo se refiere. Llegó con el cartel de “jugadora de futuro”, pero no ha tardado en cambiarlo por el de “presente”. En poco tiempo se ha convertido en una de las mayores referencias ofensivas del equipo blanco, así como en uno de los atractivos de la competición. Todo apunta a que la sueca, a pesar de su juventud (19 años), será una de las encargadas de comandar al Real Madrid en un nuevo intento por romper la hegemonía del Barcelona. Pero no podrá pisar Riazor.

Tampoco lo hará Athenea del Castillo. La exdeportivista continúa con su recuperación tras pasar por quirófano para solucionar una lesión en la clavícula.

Duda en el Dépor

No todo son buenas consecuencias para el Deportivo. La derrota ante el Sevilla parecía la peor de las noticias. Sin embargo, el encuentro correspondiente a la primera jornada liguera ha dejado otro efecto que no tiene que ver con los puntos: la posible lesión de Eva Alonso.

La madrileña fue escogida por Alberto Rodríguez para partir como titular en la medular. Completó 88 minutos antes de ser sustituida por Eva Dios. No obstante, fueron dos las veces que estuvo a punto de ser cambiada durante el transcurso del partido; las dos por dos entradas que le provocaron molestias en el tobillo.

Finalmente, no fue así y la mediocentro salió ilesa. O al menos eso parecía, porque durante la mañana de este miércoles, Eva Alonso tuvo que apoyarse en unas muletas para poder caminar. El club todavía no ha emitido ningún parte médico, pero el uso de los bastones despierta las alarmas de una posible lesión. Por lo pronto, la madrileña se convierte en duda para el partido de este domingo (12.45 hora peninsular), que enfrentará al Deportivo contra el Costa Adeje Tenerife.