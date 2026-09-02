Paula Hernández: "Es un sueño, no esperaba debutar tan temprano"

Paula Hernández en la rueda de prensa de su presentación como jugadora del Deportivo German Barreiros

Paula Hernández afronta una semana especial. La centrocampista, llegada este verano desde Primera RFEF, fue titular en la derrota ante el Sevilla (0-1) y ahora se prepara para regresar a casa. La futbolista fue presentada este miércoles con el Deportivo y se reencontrará este domingo (a las 12.45 horas) con el Costa Adeje Tenerife, club del que procede, en un partido que afronta con "ganas e ilusión" y que supone un nuevo paso en su reto de asentarse en el equipo coruñés:

Paso adelante en su carrera. "Vengo de Primera RFEF y obviamente es un reto para mí. Con trabajo y sacrificio creo que podré conseguir mis objetivos. Con ganas de seguir trabajando y dando la cara para ayudar al primer equipo".

Un club atractivo. "Al final, el proyecto es muy ambicioso, atrae mucho a los jugadores. Me tira mucho A Coruña, es una ciudad increíble. Y las chicas nos han acogido como si estuviéramos en casa, muy contenta de estar aquí".

Primer partido. “Queremos seguir trabajando. Tenemos margen de mejora. Tenemos un equipo nuevo, tenemos jugadoras nuevas. Vamos de menos a más y queremos que sea así. Con trabajo y sacrificio llegaremos a los objetivos”.

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Riazor. “Obviamente, debutar es un gran paso, y hacerlo en Riazor… es un gran estadio, un reto mayor y lo afronté con muchas ganas, muy ilusionada. Quiero seguir trabajando para tener más oportunidades como esa. Es un sueño, no me esperaba debutar tan temprano y menos de titular. Pero con muchas ganas e ilusión para seguir teniendo oportunidades.”.

Cómo se define. "Con trabajo, con constancia, intento exprimir mis cualidades al máximo. Soy una jugadora que intenta tener una visión amplia en el terreno de juego. Intento anticiparme a lo que ocurre en el partido. Dentro del terreno de juego me encuentro muy cómoda con las compañeras. Y fuera, la ciudad es increíble. Estamos todo el rato juntas y eso se refleja en el campo. Es un buen grupo y con eso tiraremos para adelante".

Tenerife. “Vengo del filial, pero conozco a gran parte del primer equipo. Lo afrontamos con ganas, a llevar el plan de partido hasta el final. Con ganas de estar en casa y mucha ilusión”.