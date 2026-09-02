La pareja de centrales más joven del debut en Liga F viste de blanquiazul

Adriana Ranera en el Deportivo-Sevilla RCDEPORTIVO

Es habitual que en la defensa prime la experiencia por encima del talento precoz. Sin embargo, el Deportivo se ha saltado la regla en este inicio de temporada. El pasado sábado, ante el Sevilla, Alberto Rodríguez alineó la pareja de centrales más joven de toda la jornada. Y todo apunta a que será un hito que se repetirá de forma asidua. Elena Vázquez, nacida en 2007, todavía no ha cumplido los 19 años y Adriana Ranera, del 2005, ha celebrado los 21 hace apenas dos meses. Juntas mantienen una media de edad de 19,5 años, una cifra lejos de la que suelen reflejar las zagas.

En la primera jornada de Liga F, solo la Real Sociedad igualó el guarismo del Deportivo, al partir de inicio con Iraia Soroa y Nahia Aparicio. No obstante, ninguna de las dos tiene asegurada la titularidad. Es más, el once del conjunto txuri-urdin ante el Logroño United estuvo condicionado por el partido disputado solo tres días antes contra el Chelsea, correspondiente a la fase previa de la Champions League. Las demás centrales del club donostiarra son mayores que Elena y Ranera: Ainhoa Moraza (1995), Claudia Florentino (1998), Esther Laborde (2004) y María Molina (2000).

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Uno de los casos que más se acerca al de Deportivo y Real Sociedad es el del Madrid CFF, con Kate Taylor (2003) y Romane Lejeune (2004), aunque firman una media de 21,5 años de edad, dos por encima de los equipos blanquiazules.

La otra cara de la moneda la presenta el Valencia, recién ascendido a Primera División. El conjunto che ha optado por la veteranía de Lena Pérez (1995) y Camila Sáez (1994). Ambas conformaron en la jornada 1, contra el Alavés, la pareja de centrales con más media (30,5), así como la única que superó los 30 años de edad. Precisamente el Alavés, rival del Valencia y también recién ascendido, alineó la tercera defensa más veterana (27,5 años de media), solo por detrás del Tenerife (28).

El toque veterano

La juventud de la plantilla del Deportivo se refleja en todas sus líneas y, aunque llame la atención de forma especial su pareja de centrales, son varias las que llegan para vivir su primera experiencia íntegra en la élite. La experiencia en la defensa la pondrá una Merle Barth que no pudo estar presente contra el Sevilla por unas molestias en la planta del pie.

La central alemana, de 32 años, no solo es la más veterana de la zaga blanquiazul; también lo es de toda la plantilla. De hecho, solo se acercan a su edad Caracas (29 años), Millene (28 años) e Inês (27 años), únicas jugadoras del Deportivo nacidas en los años 90. Todas las demás tienen como año de nacimiento una cifra igual o superior al 2000.