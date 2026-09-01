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Dépor Femenino

Ainoa Gómez se corona como la mejor jugadora de Primera Federación de la temporada pasada

La futbolista del Dépor ha recibido el premio por su campaña con el Barcelona B

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/09/2026 19:56
Ainoa Gómez en su presentación como jugadora del Dépor
Ainoa Gómez en su presentación como jugadora del Dépor
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El pasado 8 de julio, el Deportivo hizo oficial la incorporación de Ainoa Gómez en calidad de cedida por el Barcelona. Con ella, el conjunto blanquiazul firmó a una futbolista que durante la temporada 2025-26 demostró que la Segunda División (denominada Primera Federación) se le quedaba pequeña. Y este martes ha sido la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) la que se ha encargado de reconocer su campaña al entregarle el premio a mejor jugadora del curso.

La jugadora del Dépor no pudo estar presente en la gala por estar concentrada con la selección española sub-20 para la preparación del Mundial de la categoría. De hecho, la mediocentro también se perdió la primera jornada de Liga F, que enfrentó a la escuadra herculina contra el Sevilla en Riazor (0-1). Sin embargo, Ainoa envió un mensaje de agradecimiento a través de un vídeo: "¡Hola a todos! Estoy muy agradecida de haber recibido este premio y de que hayan sido mis propias compañeras quienes me hayan votado para ganarlo. No puedo estar ahí en una gala tan especial porque estoy en otra ciudad con la selección y espero que nos vaya superbién".

Durante su presentación con el Deportivo, la futbolista catalana se definió como una "jugadora técnica, que actúa cerca del área", además de ser capaz de "actuar en la base del medio" y trabajar "muy bien a nivel defensivo". Ahora, Ainoa Gómez buscará reflejar el talento que ha demostrado en la categoría de plata a la Primera División. Todo ello de la mano del Dépor.

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