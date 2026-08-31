Lucía Pardo enciende la ilusión blanquiazul

Lucía Pardo (c) se lamenta entre Marques (i) y Alba López (d) tras una jugada en el Deportivo-Sevilla Carlota Blanco

El Deportivo tuvo que afrontar bajas dolorosas, tanto a nivel sentimental como futbolístico. Y aunque un clavo nunca saca otro clavo, hay ciertas salidas que se llevan mejor cuando llegan jugadoras como Lucía Pardo. La delantera lucense aterrizó en A Coruña procedente de la Real Sociedad con el cartel de “ilusión” colgado al cuello. No era para menos, pues venía de consolidarse en un equipo que acababa de clasificarse nada más y nada menos que para jugar la Champions League. Y aunque las expectativas a veces pueden jugar malas pasadas, el partido de Pardo el pasado sábado se encargó de confirmar lo que el deportivismo pensaba: con ella en la plantilla, el conjunto blanquiazul tiene un seguro ofensivo, pero también a una futbolista capaz de hacer jugar al equipo.

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A su estreno oficial con la elástica blanquiazul solo le faltó el gol. Y eso que lo buscó con insistencia. No obstante, dejó una actuación que invita al optimismo, aun sin tener al lado a la que apunta a ser su socia ideal: Millene Cabral. La delantera brasileña, con molestias, estuvo en el banquillo, pero se quedó sin participar. Pero Lucía Pardo dejó muchas pinceladas de lo que va a aportar la presente campaña: compromiso, calidad técnica y visión de juego al servicio del Deportivo.

De élite

Ante el Sevilla disputó los 90 minutos. Alberto Rodríguez optó por ubicarla en la izquierda. Y desde ese flanco, con una movilidad permanente, se convirtió en el faro que guio al juego de la escuadra herculina.

Por si fuese poco, Pardo trabaja sin balón y, aunque con él es una delicia, el Deportivo es ese equipo que siempre agradece tener a una futbolista que lidere una presión que siempre da sus frutos. Se vació en defensa. Tanto que de un robo suyo nació la ocasión más clara del partido. Fue en el minuto 56, con el 0-1 en el electrónico, cuando la futbolista lucense persiguió a una Kanteh que había puesto la directa hacia la meta defendida por Tarazona, se fue al suelo, recuperó el esférico y agitó la varita mágica. Dejó atrás a dos rivales con una conducción que su propio técnico calificó de “fina” y filtró un pase para Olaya que valió para crear un dos contra dos. Todo acabó, merced al buen hacer de ‘Oli’ en un mano a mano entre Michi Apóstol y Sullastres. La meta ex del Deportivo sacó un pie que oposita seriamente a ser una de las mejores paradas de la temporada. Y eso que solo se ha disputado una jornada de Liga F.

Quizás esa jugada sirva como resumen de lo que es Lucía Pardo como jugadora: sacrificio defensivo, verticalidad y una capacidad para ejecutar propia de una futbolista de élite.

Amenaza constante

Los datos no suelen ser más que eso, datos. Y en un deporte como el fútbol es probable que nunca sean el reflejo perfecto de lo que ocurre sobre el terreno de juego. Ahora bien, las estadísticas no mienten. Pardo fue la futbolista del Deportivo que más faltas recibió (4) como prueba de su finura a la hora de conducir el esférico y llevarlo pegado a sus botas. También fue la que más tiros totales acumuló (3), evidencia inequívoca de la amenaza constante que supone para el rival.

No fue más que su presentación con un equipo que todavía necesita encajar todas sus piezas después de un verano movido. Pero Lucía Pardo ya ha demostrado en su primer partido oficial defendiendo la elástica blanquiazul que ha llegado dispuesta a liderar el proyecto.